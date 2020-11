Russell Westbrook veut quitter Houston et demande son trade !

La réunion entre Russell Westbrook et James Harden n'aura pas duré bien longtemps. Après une saison de retrouvailles chez les Houston Rockets, les deux anciens camarades d'OKC vont à nouveau se séparer. C'est en tout cas ce que souhaite Westbrook. Selon Shams Charania de The Athletic, le MVP 2017 a officiellement demandé à être tradé ce jeudi.

Un peu plus tôt dans la journée, on avait appris que les deux superstars des Rockets se posaient des questions et étaient inquiètes pour l'avenir de la franchise. Rappelons que Mike D'Antoni, le head coach, et Daryl Morey, le General Manager, sont tous les deux partis. Si Harden a visiblement promis qu'il resterait au moins jusqu'à la fin de la saison 2020-2021, Russell Westbrook n'a pas eu cette patience.

Russell Westbrook, ça s'active avec les Knicks et les Clippers !

Le contrat gargantuesque du meneur All-Star, qui doit toucher 41 millions cette saison et 44 millions sur la suivante (avec possible option pour une année de plus à... 47 millions en 2022), ne va pas rendre la tâche facile au nouveau GM Rafael Stone.

On imagine que Stone a constaté que le fit entre Russell Westbrook et les Rockets, tout du moins avec le style de jeu prôné par Mike D'Antoni, n'était pas idéal. Houston va donc s'activer pour chercher la meilleure contrepartie possible avant le début de la saison le 22 décembre prochain.

Selon Charania, c'est le manque de responsabilité collective, de discipline et de structure dans la franchise qui a poussé Westbrook à vouloir partir. Ce dernier fête justement ses 32 ans ce jeudi et s'est offert une place de choix dans l'actualité en guise de cadeau d'anniversaire.

Il y a quelques jours encore, des rumeurs évoquaient un intérêt important des New York Knicks et des Los Angeles Clippers pour Russell Westbrook. On va pouvoir constater si cet intérêt était bien réel ou non prochainement, maintenant que l'opportunité de réaliser une transaction s'est matérialisée.