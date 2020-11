Russell Westbrook, ça s’active avec les Knicks et les Clippers !

Potentiellement sur le départ des Houston Rockets, Russell Westbrook plaît aux Los Angeles Clippers et aussi aux New York Knicks.

Il ne s'agit pas d'un secret, Russell Westbrook dispose d'un avenir incertain. Après une première saison mitigée aux Houston Rockets, le meneur de jeu n'est absolument pas intouchable. A l'exception de James Harden, les Texans sont visiblement prêts à étudier toutes les propositions sur cette intersaison.

Et malgré son irrégularité, l'ancien de l'Okahoma City Thunder conserve une bonne cote de popularité en NBA. Ainsi, d'après les informations du journaliste de The Ringer Kevin O’Connor, Westbrook se trouve dans le viseur des New York Knicks, mais aussi des Los Angeles Clippers !

Concernant les Knicks, cette rumeur ne représente pas une surprise. Ces dernières semaines, Westbrook a déjà été présenté dans les petits papiers des dirigeants new-yorkais. A la recherche d'une superstar, les nouveaux patrons de New York sont enclins à prendre un risque avec le joueur de 31 ans.

Les 5 trades qui peuvent complètement chambouler la NBA

Par contre, pour les Clippers, il s'agit d'une nouveauté. Afin d'épauler Kawhi Leonard et Paul George, les Californiens souhaitent se renforcer sur cette intersaison. Et on le sait, ils veulent des recrues à ce poste de meneur. Mais peuvent-ils vraiment cibler Westbrook ? Les Rockets, dans les discussions avec un concurrent direct, risquent de se montrer gourmands.

Et surtout, il faut rappeler qu'un mouvement pour le #0 ne sera pas simple. Avec son contrat à 132 millions de dollars sur les trois prochaines années, il représente un véritable poids dans une masse salariale. Mais pour certaines équipes, son arrivée peut représenter une opportunité de se relancer.

En tout cas, le dossier Russell Westbrook sera très intéressant à suivre dans les semaines à venir. Pour les Rockets, la gestion de cette situation risque d'avoir un énorme impact sur l'avenir de la franchise. Après seulement un an, l'aventure du natif de Californie va-t-elle déjà s'arrêter dans le Texas ?