James Harden, la réponse cash des Rockets aux rumeurs

James Harden a été au cœur de rumeurs persistantes ces derniers jours. En effet, l'arrière des Houston Rockets a été annoncé, sans surprise, dans le viseur des Philadelphia Sixers. L'ancien GM des Rockets, Daryl Morey, devenu président des Sixers, avait dans l'idée de récupérer son ex-star.

Mais bien évidemment, Houston n'a pas l'intention de laisser partir son meilleur joueur. Sur ce dossier, la franchise texane a la main avec le contrat jusqu'en 2023 du barbu. Présenté devant les médias, le nouveau GM des Rockets, Rafael Stone, a été très clair concernant le futur d'Harden.

"Pour quasiment les 8 dernières années, notre but a été de gagner un titre car nous avions James Harden. Nous avons toujours James Harden dans notre effectif. Donc notre objectif reste de remporter un titre.

Et tant que tu peux compter sur James, tu sais que tu as déjà réalisé la moitié du travail. Désormais, c'est à Stephen Silas (le coach, ndlr), le reste de l'équipe et à moi de trouver des solutions. Mais la pièce clé du projet est déjà là", a insisté Rafael Stone pour ESPN.