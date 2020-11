James Harden n’a pas été écouté par les Rockets pour le choix du coach…

Les Houston Rockets ont connu de nombreux changements durant cette intersaison. Avec le départ de Mike D'Antoni, les Texans ont notamment nommé Stephen Silas au poste de coach. Un choix osé de la part des Texans, qui ont donc misé sur un entraîneur encore inexpérimenté à ce poste pour diriger James Harden et Russell Westbrook.

Et visiblement, cette décision n'a pas été validée par la star de cette équipe, Harden. En effet, d'après les informations du journaliste du New York Post Marc Stein, l'arrière des Rockets a clairement exprimé ses préférences pour succèder à D'Antoni sur le banc. Le barbu de Houston a ainsi avancé deux noms : Tyronn Lue et John Lucas.

Mais finalement, l'avis d'Harden n'a pas été suivi par ses patrons. Est-ce que ce choix de la part de la direction des Rockets peut avoir une incidence sur l'avenir de l'ancien élément de l'Oklahoma City Thunder ?

Car il ne s'agit pas d'un secret, le joueur de 31 ans fait l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers jours. Encore ce mercredi, une rumeur a annoncé un intérêt persistant des Philadelphia Sixers. Une équipe qui vient justement de nommer Daryl Morey, l'ancien boss des Rockets, comme président.

Et on le sait, les deux hommes ont noué une relation très forte ces dernières années. Si Harden ne se sent pas écouté à Houston, pourrait-il envisager un départ à Philadelphie ? La question peut se poser.

Mais pour l'instant, les Rockets ont tout de même la main sur ce dossier avec un contrat jusqu'en 2023 pour la star. Et ils n'ont visiblement aucune intention de l'échanger. De plus, publiquement, James Harden a toujours affiché son envie de terminer sa carrière à Houston. Reste à savoir si les récents événements n'ont pas bousculé ses plans...