Mike D’Antoni à Brooklyn, Steve Nash se fait un staff 5 étoiles !

Steve Nash est un peu comme nous tous. Il a envie de bosser avec des mentors et des potes. Après avoir tenté de convaincre Dirk Nowitzki de le rejoindre sur le banc des Brooklyn Nets, le Canadien avait finalement fait signer Amar'e Stoudemire, son ex-camarade chez les Phoenix Suns. Histoire de poursuivre dans la recomposition du noyau dur de Phoenix à l'époque, Nash vient de frapper fort. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Mike D'Antoni va devenir l'un des assistants de l'ancien MVP. Après quatre ans comme head coach des Houston Rockets, l'architecte du 7 Seconds or Less va apporter son expérience et sa science à son ancien joueur.

D'Antoni, que l'on disait toujours désireux de coacher - son nom revenait du côté des Philadelphie Sixers, qui ont finalement opté pour Doc Rivers - a visiblement décidé qu'un rôle un peu moins exposé était plus sage à 69 ans et après un run plaisant mais éprouvant avec James Harden et consorts.

Le titre ou rien, les Nets de Steve Nash annoncent déjà la couleur

Mike D'Antoni n'est pas la seule recrue du jour pour les Brooklyn Nets. Toujours selon ESPN, l'ancien protégé de Gregg Popovich Ime Udoka, dont la cote en NBA est élevée et que l'on dit aussi promis à un avenir de head coach, quitte son poste d'assistant chez les Sixers pour épauler Steve Nash lui aussi. Avec Jacque Vaughn, qui sera assistant principal au sein de ce staff, le banc des Nets aura quand même assez fière allure.

Quand Kyrie Irving expliquait il y a quelques semaines que tout le monde coacherait à Brooklyn la saison prochaine, de lui à Nash en passant par Kevin Durant et les assistants, il n'avait peut-être finalement pas tort...

Quinze ans après leurs exploits communs chez les Suns, voilà que Steve Nash, Mike D'Antoni et Amar'e Stoudemire vont tenter d'appliquer leur savoir-faire dans une autre franchise encore jamais sacrée en NBA. Seven Seconds or Nets ?

Mike D’Antoni and Ime Udoka are finalizing deals to become assistant coaches under Steve Nash with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. Together, D’Antoni and Nash were the architects of the Seven Seconds or Less Offense with the Phoenix Suns in the mid-2000’s.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 30, 2020