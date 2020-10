Les Brooklyn Nets seront l'une des équipes à suivre la saison prochaine. Avec Kevin Durant et Kyrie Irving, tous les deux de retour après des blessures, cette franchise sera immédiatement considérée comme l'une des favorites à l'Est. Et malgré son inexpérience au poste de coach, Steve Nash ne manque pas d'ambitions. Ainsi, à l'approche de sa première saison comme entraîneur, le Canadien a affiché son objectif : le titre NBA. Assumant cet objectif, l'ancien meneur de jeu a tout de même reconnu que la route s'annonçait compliquée pour l'atteindre.

"Nous jouons pour remporter le titre NBA. Je n'ai pas envie de dire qu'un autre résultat que le titre ne représenterait pas un succès, car on ne peut jamais savoir comment les choses vont se passer dans la vie. On ne peut jamais savoir comment le ballon va rebondir. La chance représente une grosse partie d'un sacre NBA. Mais on joue très clairement avec cet objectif et on va donc construire l'effectif selon ce standard. A chaque étape de notre saison, on va se demander 'est-ce que ça correspond aux critiques d'un champion ?' ou 'est-ce que c'est digne d'un champion ?'", a fait savoir Steve Nash pour YES Network.

Pour les Nets, les mouvements réalisés cette intersaison seront intéressants à suivre pour entourer le duo Durant-Irving. Vont-ils sacrifier plusieurs éléments pour récupérer une troisième star ? En tout cas, les attentes placées en cette équipe risquent de dépendre du niveau de KD pour son retour à la compétition après une saison 2019-2020 blanche.