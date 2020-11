James Harden aux Sixers ? Morey est prêt à tenter le coup

Daryl Morey a beau avoir dit que le tandem Joel Embiid-Ben Simmons lui convenait et qu'il espérait gagner le titre NBA avec eux, le nouveau boss des Philadelphie Sixers ne compte pas rester inactif. Selon Shams Charania, Morey réfléchit à la manière de convaincre les Houston Rockets, la franchise qu'il vient de quitter, de négocier un trade de... James Harden.

Oui, dit comme ça, c'est quand même assez improbable. Pourquoi les Texans, qui viennent de se séparer de leur GM, mais aussi de leur head coach Mike D'Antoni, voudraient-ils abandonner le seul joueur qui fait d'eux un prétendant au titre depuis plusieurs années ? Pour le moment, toute transaction est considérée comme très improbable par la direction, qui va quand même sans doute laisser le créatif Morey leur proposer quelque chose.

Mais quoi ?

La demande de James Harden qui a mené au transfert de Westbrook

On ne voit pas bien comment les Sixers pourraient mettre sur pied un package qui n'implique ni Joel Embiid, ni Ben Simmons. Les autres joueurs majeurs de l'équipe, comme Tobias Harris ou Josh Richardson, ne présentent qu'un intérêt limité pour Houston, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un million de futurs picks et que le propriétaire Tillman Fertita ait envie d'appuyer sur le bouton reset.

Rappelons qu'en 2017, James Harden avait indiqué que Houston était devenu sa maison et qu'il comptait y finir sa carrière. On sait que les joueurs peuvent changer d'avis et que les franchises peuvent parfois les inciter à aller chercher le bonheur ailleurs, mais on est a priori pas dans ce cas de figure.

On ne va pas parier contre Daryl Morey à 100%, tant il a prouvé par le passé qu'il était capable de se montrer astucieux et audacieux à la table des négociations. Mais on sera quand même extrêmement surpris si James Harden porte un autre maillot que celui des Houston Rockets dans quelques semaines, lorsque la saison reprendra.