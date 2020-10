La demande de James Harden qui a mené au transfert de Westbrook

Changement de direction aux Houston Rockets. Un an après la polémique avec la Chine qu’il a lancé sans le vouloir, en affichant son soutien aux manifestants prodémocratie à Hong-Kong, Daryl Morey a posé sa démission hier. Pas si surprenant. Peut-être même une manière d’être poussé vers la sortie, ou de partir avant d’être viré. Le GM s’en va avec ses idées, parfois farfelues, et sa vision d’un basket mobile, sans vraie position, moderne et… dicté par les chiffres. Les statistiques analytiques. Une philosophie autour de laquelle il a construit cette équipe texane pendant des années. Avec une seule entorse : la venue de Russell Westbrook. Un meneur dont l’adresse catastrophique de loin ne colle pas particulièrement avec le « Morey Ball ».

Et pour cause, il se trouve que ce serait en fait James Harden qui était essentiellement à l’origine de ce transfert. On savait que le barbu ne s’entendait plus vraiment avec Chris Paul. Il aurait ainsi poussé, avec le soutien du propriétaire Tilman Fertitta, pour une arrivée de son ancien coéquipier. Ce qui a finalement mené au transfert de CP3 vers Oklahoma City, en compagnie de plusieurs choix de draft, en l’échange de Westbrook.

Russell Westbrook vers les Knicks ? Le joueur parfait pour enflammer New York

L’expérience n’a pas vraiment fonctionné. Les Rockets se sont fait sortir au second tour des playoffs, expédiés en cinq rencontres par les Los Angeles Lakers, futurs champions. Aujourd’hui, Russ est à nouveau susceptible d’être transféré. Parce que son incapacité à jouer sans le ballon, surtout à représenter une menace derrière l’arc, empêche l’équipe de passer un cap. Même s’il n’est évidemment pas le seul responsable.

James Harden n'a pas forcément eu le nez creux en réclamant l'arrivée de son ami. Même si on peut comprendre sa démarche.