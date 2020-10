Russell Westbrook vers les Knicks ? Le joueur parfait pour enflammer New York

Les Knicks de New York doivent entamer une nouvelle ère. C'est une obligation. Et celle-ci a déjà commencé, en coulisses tout au moins. Le feu est allumé, mais les fans n'en ont pas encore vu les flammes. Et si Russell Westbrook était l'étincelle qu'il fallait à Big Apple ?

Selon Ian Begley de SNY, on apprend ce matin que Westbrook serait sur le radar des Knicks. Evidemment, rien n'indique pour le moment que le meneur des Rockets est disponible pour un trade. Mais le "limogeage" de Mike D'Antoni suite à l'échec en playoffs laisse entendre que Houston souhaite changer de direction.

Par ailleurs, pas besoin d'être un analyste chevronné pour reconnaitre que le duo Harden - Westbrook n'a pas vraiment fonctionné la saison dernière. Certes, il faut du temps pour que deux joueurs qui portent énormément la balle (et l'ont fait toute leur carrière) trouvent un équilibre, mais les dirigeants de Houston prendront-ils ce temps ? Cela fait des années que les fans texans attendent plus de leur MVP barbu et de leurs dirigeants. Le money ball a donné des espoirs, mais ce dernier move avec RW a montré les limites du système. Alors stop ou encore ?

C'est la question qui doit faire frémir les neurones des Rockets actuellement et c'est aussi certainement une des raisons qui expliquent que le choix de leur nouveau coach soit si long. De plus, les performances décevantes de Westbrook pendant les playoffs ont soulevé des inquiétudes concernant les 3 ans et 132,6 millions (!!) de dollars restants sur son contrat. Dans tous les cas, les Knicks ont visiblement conscience de ce doute émergeant et son prêts à dégainer.

La franchise de New York a besoin d'une superstar pour se relancer. L'été dernier, les Kevin Durant and co ont boudé Big Apple. Lors de la prochaine free agency, peu de chance qu'un gros poisson soit ferré, mais un gros trade n'est en revanche pas invenvisageable.

Quel transfert entre New York et Houston ?

Les Knicks ont de nombreux assets à faire valoir : des jeunes joueurs (Ntilikina, Dennis Smith Jr, Kevin Knox, Elfrid Payton) au salaire attrayant et au potentiel certain ; des joueurs confirmés qui peuvent apporter une réelle plus value à un contenter (Julius Randle, Bobby Portis, Taj Gibson...) et un 8e choix de draft qui pourrait être la cerise sur le gâteau.

Exemple de scénario de trade possible :

Houston envoie Russell Westbrook aux Knicks

New York envoie Julius Randle + Taj Gibson + Dennis Smith Jr + Kevin Knox + un tour de draft aux Rockets

Dans ce scénario, les Rockets récupèrent du muscle et du scoring dans la raquette, de quoi leur permettre d'affronter Anthony Davis et les Lakers avec un peu plus d'armes que le seul PJ Tucker tandis que Smith et Knox apportent du shoot et de la vitesse sur les ailes.

Tout ça est bien évidemment très hypothétique, mais il faut avouer que Russell Westbrook serait parfait à New York. Grande gueule, gros jeu, grosse présence, énorme intensité. Les fans du Garden réclament ce genre de joueur depuis plus d'une décennie. Ce n'est pas à coups de JR Barrett et de Kevin Knox qu'ils se calmeront. Il leur faut du solide, du rageux, du dense et violent. Russell Westbrook serait le fit parfait. On imagine déjà le derby Knicks vs Nets avec le choc Kevin Durant vs Russell Westbrook. De quoi mettre le feu à Gotham !

