La saison n'est même pas encore terminée dans la bulle de Disney World que les New York Knicks sont tournés vers la suivante. Ça ne surprendra personne, mais Tom Thibodeau est déjà au boulot pour préparer ses débuts comme head coach de la franchise la plus ingérable de la ligue.

L'ancien technicien des Chicago Bulls et des Minnesota Timberwolves planche sur l'identité de jeu qu'il aimerait développer à Big Apple et, évidemment, sur les joueurs sur lesquels il pense pouvoir s'appuyer pour redorer le blason poussiéreux des Knicks. Forcément, en tant que pensionnaires de la Frank Ntilikina Island, où la population n'est plus si nombreuse après trois premières saisons très mitigées en NBA, on a envie de savoir ce qu'a prévu "Thibs" pour le meneur de jeu de l'équipe de France.

A sa nomination, quelques semaines après celle du nouveau boss Leon Rose, le réflexe a été de se dire que Thibodeau et son amour pour la défense conviendraient plutôt bien au "French Prince". Encore fallait-il qu'il le confirme. On n'en est pas encore exactement là, mais la description du profil-type qu'il souhaite voir porter le maillot de New York la saison prochaine est plutôt prometteuse pour l'ancien Strasbourgeois.

Tom Thibodeau on the identity he hopes to form with the Knicks:

"The foundation will be the defense, the rebounding, low turnovers and sharing the ball...trying to get to the free low line and as many corner threes as possible" pic.twitter.com/za3qjKIvKV

— Knicks Videos (@sny_knicks) September 23, 2020