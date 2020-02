Frank Ntilikina était titulaire cette nuit avec New York contre Indiana. Malgré la défaite, le meneur des Knicks a été félicité par son coach Mike Miller.

Les opportunités de briller se sont un peu réduites pour Frank Ntilikina ces derniers mois, après un début de saison pourtant passé dans le cinq de départ des New York Knicks. Pour autant, son coach Mike Miller est satisfait de l'évolution du Français, réintégré au cinq la nuit dernière contre Indiana en l'absence d'Elfrid Payton. Ntilikina a inscrit 14 points, 2 passes, 2 rebonds et 2 interceptions.

"Je trouve que Frank Ntilikina a fait du très bon travail pour mener l'équipe. Il a une excellente maîtrise de ce que l'on essaye de faire en attaque et il a une bonne compréhension de ses camarades. Il les a beaucoup aidés. Les opportunités de réussir des passes décisives ont augmenté pour lui. Cela dépend évidemment avec qui il joue, mais il fait par exemple du très bon travail avec Mitchell Robinson. Défensivement, Frank a franchi un palier supplémentaire. Là aussi il fait du bon travail et je trouve qu'il montré une vraie progression dans beaucoup de secteurs", a expliqué Miller.

Le niveau médiocre des Knicks et la réduction de son temps de jeu ont forcément fait un peu disparaître Frank Ntilikina des radars. Mais ce genre de prestation et les déclarations positives de Miller, bien plus apprécié de son groupe que David Fizdale, sont encourageantes.

Les stats de Frank Ntilikina en 2019-2020