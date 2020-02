La cote de popularité de Mike Miller auprès de certains de ses joueurs à New York est impressionnante. Et si le conserver était la meilleure option ?

Il y a quelques jours, Steve Stoute, le responsable du branding des New York Knicks, laissait entendre sur ESPN que Mike Miller ne serait plus le coach des New York Knicks la saison prochaine. Une bourde que la franchise a tenté de corriger rapidement expliquant que Stoute parlait en son nom uniquement et que ce serait au futur président d'en décider. Leon Rose n'a pas encore été intronisé, mais il va devoir se poser la question de la pertinence de remplacer le successeur de David Fizdale. Depuis que Miller est en poste, les Knicks ont un bilan très respectable - l'un des 8 meilleurs à l'Est - et sa cote de popularité auprès des joueurs est épatante. Dernier exemple en date, ces propos de Julius Randle pour SNY.

"Je n'ai pas le pouvoir de prendre des décisions. Mais de mon point de vue, travailler avec lui au quotidien est absolument incroyable jusque-là. La façon dont il interagit avec nous, sa manière de coacher, tout. Notre comportement par rapport à son coaching est très bon et il fait de l'excellent travail. Il a fait des ajustements dans la rotation par rapport à ce qu'il estimait être mieux par rapport aux qualités des uns et des autres. Au niveau du discours, il n'est jamais trop haut, jamais trop bas. Après une défaite, il ne réagit pas de manière démesurée. Le lendemain, on en parle sérieusement, mais il nous laisse le temps de digérer les choses. Il est super dans sa manière de connecter les joueurs entre eux", expliqué l'intérieur aux performances bien plus intéressantes depuis la promotion de Mike Miller.

Et Randle de revenir sur le couac qui a fait comprendre à Mike Miller que ses jours étaient sans doute comptés...

"Connaissant sa personnalité, il n'y fait pas trop attention. Il est concentré sur nous tous les jours et nous prépare au mieux. En tant que joueur NBA, avec la free agency, les rumeurs de trades et tout ça, on s'adapte à tout. On ne peut pas déjà penser à la suite. Mais Mike Miller est incroyable depuis le début".

Si les Knicks conservent une partie importante des jeunes joueurs déjà présents - on pense à RJ Barrett, Mitchell Robinson, Kevin Knox ou Frank Ntilikina - est-ce que ce ne serait pas plus pertinent de les laisser se développer avec un coach à la pédagogie reconnue ?