Après la NBA sans Van Gundy, la NBA avec DEUX Van Gundy ?

Jeff et Stan Van Gundy ne coachent plus en NBA depuis quelques années. Treize pour le premier, deux pour le second. Les frangins sont plutôt bons dans leur reconversion. Jeff est un très bon consultant sur ESPN, alors que Stan est un aboyeur assez magnifique sur Twitter, pour dénoncer les problèmes dans la société américaine. Il se pourrait bien que les deux Van Gundy soient assis sur un banc de la ligue à la prochaine rentrée.

Selon Marc Stein du New York Times, Jeff Van Gundy va être reçu par les dirigeants des Houston Rockets ce mercredi et fait partie des finalistes pour le job. Il a déjà coaché la franchise texane entre 2003 et 2007, pour son dernier poste en NBA à ce jour (il s'occupe de Team USA en dehors des Mondiaux et des JO).

En ce qui concerne Stan, c'est Adrian Wojnarowski qui a révélé que l'ex-coach du Orlando Magic et, plus récemment, des Detroit Pistons, était lui dans la shortlist des New Orleans Pelicans.

Il faut reconnaître que revoir ses deux personnages haut en couleur - surtout Stan avec son amour pour la "formation de putains de murs" - en NBA ne serait pas pour nous déplaire. Des coaches plus jeunes ou même d'autres qui n'ont simplement pas encore eu la chance de se voir confié le poste principal, ne se diront certainement pas la même chose.