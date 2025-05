Stephen Curry, pas de retour avant le game 6… si game 6 il y a

Stephen Curry a de nouveau observé ses camarades cette nuit, lors du game 3 entre les Warriors et les Wolves. Touché aux ischio-jambiers, le meneur de Golden State a été impuissant et n'a pu que constater la défaite des siens, désormais menés 2-1. D'après Shams Charania, malgré l'enjeu, les Warriors ne forceront pas et ne risqueront rien concernant la santé de leur superstar.

L'insider d'ESPN croit savoir qu'il n'est pas prévu d'activer le meilleur shooteur de l'histoire et quadruple champion NBA avant le game 6. C'est une mauvaise nouvelle pour Golden State, mais il existe au moins une chance de le revoir en action. En revanche, encore faut-il que les Californiens arrivent à prendre un match, par exemple le prochain à la maison.

Car si les Timberwolves remportent les deux suivants, la disponibilité ou non de Stephen Curry n'aura aucune incidence puisque Minnesota sera qualifié...

Stephen Curry ne va pas se précipiter... sauf si les Warriors sont en galère ?