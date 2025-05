Stephen Curry ne va pas se précipiter… sauf si les Warriors sont en galère ?

Touché aux ischios, Stephen Curry reste réaliste sur sa situation et il ne s’attend pas à revenir trop promptement à la compétition.

Les Golden State Warriors retiennent leur souffle depuis que Stephen Curry, touché aux ischios, a rejoint prématurément les vestiaires lors du Game 1 des demi-finales de Conférence Ouest. Depuis, l’opération survie a commencé pour la franchise californienne. L’absence de la superstar s’est fait cruellement ressentir dans l Game 2, perdu 117 à 93 par des Dubs en manque d’inspiration en attaque. Du coup, les fans espèrent un retour rapide du meilleur joueur de l’équipe. Mais il va falloir se montrer patient.

« C’est nouveau pour moi. Je découvre le processus pour revenir le plus rapidement possible mais le corps doit se remettre. On ne peut aller trop vite », confie l’intéressé.

Contrairement aux chevilles, où il a déjà eu de nombreux pépins, Stephen Curry ne connaît pas les réactions de son corps pour les ischios. Il est pour l’instant annoncé out pendant une semaine. Il pourrait donc ne revenir que lors du Game 5, voire lors du Game 6.

« Il y aura des conversations pour éventuellement revenir plus tôt pour aider l’équipe mais je suis loin de ça pour l’instant. Je ne me précipite pas et j’écoute mon corps. »

C’est un discours réaliste qui ne va pas forcément rassurer mais qui rappelle la situation délicate dans laquelle se trouve sa franchise aujourd’hui.