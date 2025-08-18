Playoffs All-Time de la commu 1st round 7/8: LAL vs OKC et Knicks vs Hornets

Los Angeles Lakers:

Magic Johnson

Kobe Bryant

Kareem Abdul-Jabbar

Jerry West

Shaquille O'Neal

Vs

OKC Thunders:

Russell Westbrook

Kevin Durant

Shai Gilgeous-Alexander

Steven Adams

Serge Ibaka

Et

New York Knicks:

Patrick Ewing

Walt Frazier

John Stark

Willis Reed

Bernard King 

Vs

Charlotte Hornets:

Larry Johnson

Alonzo Mourning

Muggsy Bogues

Kemba Walker

Glen Rice

 

Vous avez jusqu'à mardi soir

Exprimez-vous
david rault
Lakers en 7,belle équipe du thunder. Adams va ralentir le Shaq avec l'aide d'ibaka. Personne pour défendre sur KD. Très belle série. Une des plus équilibrée. Mais au final le talent offensif va l'emporter. Et il y en a plus au lakers.

Ensuite knicks en 6, plus complet sur toutes les Lignes.
Répondre
borenze
Lakers 4 Thunder 2
Durant est ultra dominant et permet à OKC de gagner 2 matchs. La domination in the paint de LAL est totale

Knicks 4 Hornets 1
Que des matchs défensifs et serrer mais NYK s'en sort assez facilement
Répondre
François Castellare
Lakers (trop de talent) 3-4 Thunder (trop kiffant)
Knicks 4-2 Hornets (1 pour Bogues + 1 pour la charte graphique)
Répondre
nasroby
Lakers 4-1 OKC
Knicks 4-1 Charlotte
Pour être gentil avec le Thunder et les Hornets car les sweeps sont pas loin.
Répondre