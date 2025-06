Les Pacers, les spécialistes des retours fous sur ces Playoffs 2025 🔥

Encore un retour totalement fou pour les Indiana Pacers. Pourtant menée de 15 points dans le dernier quart-temps, cette équipe a arraché la victoire face à l'Oklahoma City Thunder (111-110) à l'occasion du Game 1 des Finales NBA.

Et à force, je ne devrais même plus être surpris. Sur ces Playoffs NBA 2025, les Pacers sont des spécialistes des remontées totalement folles. Ils ont d'ailleurs fait le coup à tous les tours ! Contre les Milwaukee Bucks, les Cleveland Cavaliers et ensuite les New York Knicks.

Pour réaliser d'ailleurs un rapide rappel :

- le 29 avril, les Pacers perdaient 111-118 à 34,6 secondes de la fin de la prolongation face aux Bucks. Tyrese Haliburton a marqué le panier de la victoire à 1,4 seconde de la fin. 119-118 pour Indiana sur ce Game 5, Milwaukee se retrouve éliminé.

- le 6 mai, les Pacers perdaient 112-119 à 48 secondes de la fin contre les Cavs. Haliburton a marqué le panier de la victoire à 1,1 seconde de la fin. 120-119 pour Indiana sur ce Game 2.

- le 21 mai, les Pacers perdaient 112-121 à 51,1 secondes de la fin face aux Knicks. Haliburton a envoyé le match en prolongation au buzzer (avant une victoire en OT). 138-135 pour Indiana sur ce Game 1.

Et donc maintenant :

- le 5 juin, les Pacers perdaient 99-108 à 2 minutes et 38 secondes de la fin contre le Thunder. Haliburton a marqué le panier de la victoire à 0,3 seconde de la fin. 111-110 pour Indiana sur ce Game 1.

Il s'agit d'un come-back fou, même s'il reste un peu moins impressionnant par rapport aux autres. Mais il a été réalisé en Finales NBA contre OKC, une équipe peu habituée à avoir un tel trou noir... En tout cas, il s'agit d'une récurrence clairement révélatrice.

Les Pacers ne lâchent jamais rien et ont donc une vraie capacité à renverser des matchs. Puis Haliburton est un grand malade... Dans les moments chauds, il prend toujours ses responsabilités en étant clutch. Quelle équipe et quel leader !