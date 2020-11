Russell Westbrook aux Hornets grâce à Michael Jordan ?

Les Hornets sont intéressés par la venue de Russell Westbrook et la connexion entre le meneur et Michael Jordan pourrait avoir son importance.

Un peu plus tôt dans la journée, on évoquait trois trades qui nous paraissaient plausibles pour Russell Westbrook. Aucun de ces petits scénarios n'incluait une offre des Charlotte Hornets. Pourtant, selon Shams Charania de The Athletic, la franchise de Caroline du Nord est un prétendant très sérieux à la venue du MVP 2017.

Ce n'est évidemment pas la richesse de l'effectif coachée par James Borrego qui va donner envie à Westbrook qu'un deal se concrétise. En revanche, il trouverait là une situation comme nulle part ailleurs : être le franchise player exclusif et sans partage au milieu d'un groupe de jeunes joueurs. L'argument principal en faveur des Hornets se nomme évidemment Michael Jordan.

Russell Westbrook est tout simplement, à ce jour, l'athlète le plus bankable et reconnu de Jordan Brand. Il ne s'agit là que de considérations commerciales, mais elles ont aussi leur importance en NBA. A Charlotte, on peut parier que Michael Jordan fera tout pour l'installer dans un fauteuil et articuler l'équipe autour de lui autant que faire se peut.

Le tanking n'amuse guère l'icône de la NBA et il intimera sans doute l'ordre à son General Manager Mitch Kupchak de recruter une star comme Westbrook si l'opportunité se présente. Reste à savoir ce que seront en mesure de proposer les Hornets pour satisfaire Houston. Charlotte a aussi quelques contrats dispensables à écouler, comme ceux de Nicolas Batum ou Bismack Biyombo. Avec cela, il faudra vraisemblablement inclure un pick et un jeune joueur à développer.

Tout ça est encore flou, mais les hostilités sur le marché devraient bientôt débuter et on en saura plus très rapidement sur ce que seront capables de proposer les Hornets.

