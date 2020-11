On savait que le Jazz d'Utah préparait une belle prolongation de contrat pour Donovan Mitchell. On se doutait que ça allait monter haut. Et bien Adrian Wojnarowski vient de nous confirmer que la franchise avait cassé sa tirelire... en 195 millions de morceaux.

Donovan Mitchell a donc prolongé au Jazz pour 5 ans et 195 millions de dollars. Une extension taille XXL qui va faire du meneur All-star un des joueurs les mieux payés de NBA avec une moyenne de 39 millions par saison.

Selon les premières informations seuls 163 millions seraient garantis et le reste (32 millions donc) serait optionnel. Une prolongation méritée pour ce joueur qui a montré qu'il avait le talent et le mental pour porter une franchise sur ses jeunes épaules. Reste maintenant à confirmer qu'il peut la porter jusqu'à la finale de conférence au minimum.

On attend maintenant de voir si Utah va faire une proposition équivalente, ou tout au moins dans des proportions semblables, à Rudy Gobert, l'autre star de l'équipe et joueur clé de la rotation.

Donovan Mitchell a pris un risque payant

Il y a quelques mois ce gros contrat avait justement fait hésiter Donovan Mitchell quant à sa participation à la fin de saison dans la bulle de Disney World. En effet, il avait avoué que la bulle l'avait inquiété et qu'il avait hésité à l'intégrer, par peur de se blesser notamment et donc de louper ce gros contrat.

"A partir du moment où mes coéquipiers m'ont dit qu'ils voulaient jouer, j'étais partant. Je ne pouvais pas me concentrer uniquement sur moi-même. Il y a des joueurs encore plus jeunes que moi qui ne sont pas aussi établis dans la ligue et qui avaient besoin de montrer leur valeur dans la bulle. Ca aurait été égoïste de ma part de m'opposer à ça et que mon contrat soit un obstacle. J'ai placé ma confiance en Dieu et je ne me suis pas inquiété d'une éventuelle blessure".

Donovan Mitchell ne s'est pas blessé et il a en plus fait grimper sa valeur en réussissant quelques performances phénoménales dans la série perdue contre les Denver Nuggets. Résultat des courses, il vient de signer un contrat qui le mettra à l'abri pour le reste de sa carrière, pour sa vie et pour celle de ses enfants. Comme quoi, parfois il faut savoir prendre des risques.

Donovan Mitchell entre dans le Top 10 des joueurs NBA les mieux payés

Avec 39 millions de dollars par saison, Spida va donc se classer parmi les 10 stars NBA les mieux payées de la ligue. Il devrait se glisser entre LeBron James et Kevin Durant (y'a pire comme voisins non ?)