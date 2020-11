Jeff Teague devient le back-up de Kemba Walker aux Celtics

A 32 ans, Jeff Teague a perdu de sa superbe ces dernières années en NBA. Pour autant, il reste un joueur intéressant en sortie de banc pour un prétendant au titre. Libre sur cette intersaison après une saison mitigée aux Atlanta Hawks derrière Trae Young, le meneur va tenter de se relancer... aux Boston Celtics.

D'après les informations du journaliste du Boston Globe Adam Himmelsbach, les deux parties ont trouvé un accord pour un contrat d'un an. Les détails de ce deal n'ont pas été précisés, mais il s'agit probablement d'un contrat avec un salaire minimum.

The Celtics will sign Jeff Teague to a one-year deal, according to a league source.

