Enes Kanter de retour aux Blazers dans un trade à 3

Oh que c'est bon de rentrer chez soi. C'est le message que tient à faire passer Enes Kanter après l'annonce de son transfert vers les Portland Trail Blazers.

Le pivot turc, qui venait d'activer sa player option sur sa dernière année de contrat à 5 millions de dollars la veille, a donc été envoyé dans l'Oregon dans le cadre d'un échange qui implique trois équipes. Il est inclus dans le deal qui envoie le rookie Desmond Bane, 30ème choix de la draft, des Boston Celtics aux Memphis Grizzlies.

Enes Kanter n'a joué qu'une seule saison à Portland, juste avant de rejoindre Boston, mais il en a gardé un très bon souvenir. Il était particulièrement apprécié au sein du groupe. Il avait d'ailleurs été plutôt bon dans son rôle, en assurant même sa place dans le cinq majeur lors du parcours jusqu'en finales de Conférence à l'Ouest en 2019.

Kanter returns to the Blazers, where he had a terrific stretch after signing as a buyout free agent in 2019: 13 points, 8.6 rebounds in 23 games. https://t.co/2bK5jvWE3F

