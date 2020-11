La Free Agency NBA débute ce vendredi et promet d'être folle malgré l'absence de très gros poissons sur le marché. Parce que le timing sera très court d'ici la reprise du 22 décembre et les franchises voudront se précipiter pour boucler leurs effectifs au plus vite. Mais avec peu d'espace pour recruter, la faute à un cap revu à la baisse, de nombreux trades sont à prévoir.

Notre guide vous propose une plongée complète sur chaque équipe, avec ses rookies, ses tours de draft à venir, ses free agents et ses cibles potentielles. En plus de son effectif actuel. Une manière de jauger les forces en présence avant la nouvelle saison.

Les meilleurs Free Agents NBA disponibles

Fred VanVleet (PG) Danilo Gallinari (SF) Gordon Hayward (SG) Serge Ibaka (PF) Montrezl Harrell (PF/C) Rajon Rondo (PG) Davis Bertans (SF) Joe Harris (SG) Jerami Grant (PF) Kentavious Caldwell-Pope (SG) Marcus Morris (SF/PF) Dario Saric (PF) Tristan Thompson (PF) Paul Millsap (PF) Jeff Teague (PG) Marc Gasol (C) Hassan Whiteside (C) D.J. Augustin (PG) Reggie Jackson (PG) Carmelo Anthony (SF/PF)

ATLANTIC DIVISION

Toronto Raptors

Bilan 2020 : 59 victoires, 19 défaites.

Masse salariale avant FA : 88 millions.

Free Agents : Fred VanVleet, Marc Gasol, Serge Ibaka, Rondae Hollis-Jefferson, Chris Boucher (restricted), Malcolm Miller, Oshae Brisset (restricted), Nando De Colo (restricted).

Draft

2020 : Malachi Flynn (29 ème choix) et Jalen Harris (59 ème choix)

Malachi Flynn (29 choix) et Jalen Harris (59 choix) 2021 et 2022 : Premier tour Raptors

Premier tour Raptors 2023 : Premier et second tour Raptors

Premier et second tour Raptors 2024 : Premier tour Raptors

Premier tour Raptors 2025 : Premier et second tour Raptors

Transferts : Néant.

Effectif 2020-2021

Guards : Kyle Lowry, Terence Davis, Malachi Flynn

Kyle Lowry, Terence Davis, Malachi Flynn Wings : Norman Powell, Patrick McCaw, Stanley Johnson, OG Anunoby, Matt Thomas (non garanti)

Norman Powell, Patrick McCaw, Stanley Johnson, OG Anunoby, Matt Thomas (non garanti) Bigs : Pascal Siakam, Dewan Hernandez (non garanti)

Besoins : Prolonger Fred VanVleet sans faire exploser le Cap, un pivot solide.

Rumeurs : Danilo Gallinari.

C’est quoi le plan ?

Les Raptors abordent une phrase de transition en attendant la décision de Giannis Antetokounmpo en 2021. Ils espèrent bien se hisser dans la course pour le double-MVP, ce qui pourrait les pousser à proposer une offre légèrement inférieur à Fred VanVleet. Mais conserver l’arrière sera probablement la priorité.

Pour le reste, on peut compter sur Masai Ujiri pour continuer à maintenir l’équipe à un niveau compétitif en attendant son prochain gros coup.

Cibles idéales : Tristan Thompson, Gordon Hayward sur un an, Evan Turner.

Boston Celtics

Bilan 2020 : 48 victoires, 24 défaites.

Masse salariale avant FA : 105 millions.

Free Agents : Gordon Hayward, Brad Wanamaker, Tacko Fall (restricted).

Drafts

2020 : Aaron Nesmith (14 ème choix), Payton Pritchard (26 ème choix) et Yam Madar (47 ème choix)

Aaron Nesmith (14 choix), Payton Pritchard (26 choix) et Yam Madar (47 choix) 2021 : Premier et second tour Celtics, second tour Thunder (protégé top-55)

Premier et second tour Celtics, second tour Thunder (protégé top-55) 2022 jusqu’à 2025 : Premier et second tour Celtics

Transferts

Un second tour protégé du Thunder 2021 arrive d'Oklahoma City en l'échange de Vincent Poirier

Effectif 2020-2021

Guards : Kemba Walker, Marcus Smart, Romeo Langford, Carsen Edwards, Payton Pritchard

Kemba Walker, Marcus Smart, Romeo Langford, Carsen Edwards, Payton Pritchard Wings : Jaylen Brown, Jayson Tatum, Grant Williams, Javonte Green (non garanti), Semi Ojeleye (non garanti), Aaron Nesmith

Jaylen Brown, Jayson Tatum, Grant Williams, Javonte Green (non garanti), Semi Ojeleye (non garanti), Aaron Nesmith Bigs : Robert Williams, Enes Kanter, Daniel Theis (non garanti)

Besoins : Encore un peu de densité et d’expérience dans la raquette, des upgrades dans le deuxième cinq, un meneur back-up.

Rumeurs : Jrue Holiday, Myles Turner.

C’est quoi le plan ?

L'intersaison des Celtics était en partie lié à la décision de Gordon Hayward. Maintenant que l'ancien All-Star a décidé de renoncer à sa dernière année de contrat, les dirigeants disposent d'un peu plus de marge pour renforcer l'effectif.

Cibles idéales : Matthew Dellavedova, Tristan Thompson, Aron Baynes, Moe Harkless.

Philadelphia Sixers

Bilan 2020 : 43 victoires, 30 défaites.

Masse salariale avant FA : 136 millions.

Free Agents : Alec Burks, Kyle O’Quinn, Glenn Robinson III, Raul Neto, Ryan Broekhoff.

Draft

2020 : Tyrese Maxey (21 ème ), et Paul Reed (58 ème choix)

Tyrese Maxey (21 ), et Paul Reed (58 choix) 2021 : Premier tour Sixers, second tour Knicks

Premier tour Sixers, second tour Knicks 2022 : Premier tour Sixers

Premier tour Sixers 2023 : Premier et second tour Sixers, second tour Hawks ou Hornets ou Heat (le mieux placé)

Premier et second tour Sixers, second tour Hawks ou Hornets ou Heat (le mieux placé) 2024 : Premier et second tour Sixers, second tour Heat

Premier et second tour Sixers, second tour Heat 2025 : Premier et second tour Sixers

Transferts

Danny Green et Terrance Ferguson arrivent en provenance d'Oklahoma City en l'échange d' Al Horford , un second tour de draft 2020 et un premier tour 2025 (protégé)

et arrivent en provenance d'Oklahoma City en l'échange d' , un second tour de draft 2020 et un premier tour 2025 (protégé) Seth Curry arrive en provenance de Dallas en l'échange de Josh Richardson et d'un second tour de draft 2020

Effectif 2020-2021

Guards : Ben Simmons, Shake Milton, Tyrese Maxey

Ben Simmons, Shake Milton, Tyrese Maxey Wings : Tobias Harris, Matisse Thybulle, Mike Scott, Furkan Korkmaz (non garanti), Seth Curry, Danny Green, Terrance Ferguson

Tobias Harris, Matisse Thybulle, Mike Scott, Furkan Korkmaz (non garanti), Seth Curry, Danny Green, Terrance Ferguson Bigs : Joel Embiid

Besoins : Un vrai meneur pour diriger le jeu, de la cohérence, un pivot remplaçant, un tir pour Ben Simmons.

Rumeurs : Chris Paul, James Harden.

C’est quoi le plan ?

Daryl Morey peut faire mine de ne rien vouloir changer pour le moment à Philadelphie, nous ne sommes pas dupes. Le GM rêve sans doute de récupérer sa superstar absolue James Harden. Les Sixers ont tout intérêt à tenter, quitte à envoyer Ben Simmons, même s’il paraît peu probable que les Rockets fassent ce cadeau à leur ancien GM.

Par contre, le dirigeant a déjà fait du très bon boulot en parvenant à refourguer le contrat d'Al Horford et celui de Josh Richardson tout en récupérant des shooteurs susceptibles d'améliorer le spacing, le gros point faible de l'équipe.

Cibles idéales : James Harden, Juan Hernangomez.

Brooklyn Nets

Bilan 2020 : 35 victoires, 37 défaites.

Masse salariale avant FA : 139 millions.

Free Agents : Joe Harris, Wilson Chandler, Garrett Temple, Jamal Crawford, Justin Anderson, Tyler Johnson, Chris Chiozza (restricted).

Draft

2020 : Néant.

Néant. 2021 : Premier tour Nets, second tour Pacers, Suns et Hawks

Premier tour Nets, second tour Pacers, Suns et Hawks 2022 : Premier et second tour Nets

Premier et second tour Nets 2023 : Premier tour Nets

Premier tour Nets 2024 : Premier et second tour Nets

Premier et second tour Nets 2025 : Premier tour Nets, second tour Warriors

Transferts

Bruce Brown arrive en provenance de Detroit en l’échange de Dzanan Musa et d’un second tour de draft 2021

arrive en provenance de Detroit en l’échange de Dzanan Musa et d’un second tour de draft 2021 Landry Shamet arrive en provenance de Los Angeles en l'échange d'un premier tour de draft 2020, transféré à Detroit

Effectif 2020-2021

Guards : Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Bruce Brown (non garanti), Caris LeVert

Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Bruce Brown (non garanti), Caris LeVert Wings : Kevin Durant, Taurean Prince, Rodion Kurucs, Timothé Luwawu-Cabarrot (non garanti), Landry Shamet

Kevin Durant, Taurean Prince, Rodion Kurucs, Timothé Luwawu-Cabarrot (non garanti), Landry Shamet Bigs : DeAndre Jordan, Jarrett Allen, Nicolas Claxton

Besoins : De nombreux vétérans prêts à renforcer l’équipe pour le minimum et plein de défenseurs en cas de transfert de James Harden.

Rumeurs : James Harden, Bradley Beal, Jrue Holiday, Serge Ibaka.

Comment les Nets peuvent faire venir James Harden

C’est quoi le plan ?

Tout pour la gagne ! Les Nets semblent partis pour saccager en deux intersaisons tout le travail qu’ils ont entrepris depuis que Sean Marks a repris les commandes de la franchise en 2016. Mais le but, c’est de gagner non ? Et pour gagner, il faut des stars. De plus en plus de stars. Alors Brooklyn rêve d’associer James Harden à Kyrie Irving et Kevin Durant.

Est-ce que ça peut marcher ? C’est une autre histoire. En revanche, pour que le deal aboutisse, les New-yorkais vont devoir céder au moins quatre joueurs et probablement des cadres. Derrière, la marge sera absolument infime pour compléter l’effectif derrière les trois gros.

Cibles idéales : Serge Ibaka, Andre Roberson, Courtney Lee.

New York Knicks

Bilan 2020 : 21 victoires, 45 défaites.

Masse salariale avant FA : 98 millions.

Free Agents : Moe Harkless, Damyan Dotson, Elfrid Payton, Bobby Portis, Taj Gibson.

Draft

2020 : Obi Toppin (8ème choix), Immanuel Quickley (25ème choix)

Obi Toppin (8ème choix), Immanuel Quickley (25ème choix) 2021 : Premier tour Knicks, premier tour Mavericks, premier tour Clippers (protégé 1-4), second tour Pistons et Hornets

Premier tour Knicks, premier tour Mavericks, premier tour Clippers (protégé 1-4), second tour Pistons et Hornets 2022 : Premier et second tour Knicks

Premier et second tour Knicks 2023 : Premier et second tour Knicks, premier tour Mavericks

Premier et second tour Knicks, premier tour Mavericks 2024 et 2025 : Premier et second tour Knicks

Transferts

Ed Davis et deux seconds tours de draft arrivent en provenance de Utah

Effectif 2020-2021

Meneurs : Dennis Smith Jr, Frank Ntilikina, Immanuel Quickley

Dennis Smith Jr, Frank Ntilikina, Immanuel Quickley Wings : RJ Barrett, Kevin Knox, Reggie Bullock (non garanti), Ignas Brazdeikis

RJ Barrett, Kevin Knox, Reggie Bullock (non garanti), Ignas Brazdeikis Bigs : Mitchell Robinson, Ed Davis, Obi Toppin

Besoins : Un changement de propriétaire et une ligne directrice cohérente.

Rumeurs : Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Fred VanVleet, Gordon Hayward.

Russell Westbrook, le joueur parfait pour enflammer New York

C’est quoi le plan ?

Les contrats de Wayne Ellington, Taj Gibson, Elfrid Payton et Reggie Bullock ne sont que partiellement garantis. Les Knicks peuvent donc se retrouver avec une tonne d’espace sous le Cap pour recruter dès cet hiver. Mais est-ce vraiment dans l’intérêt de la franchise ? Leon Rose, le nouveau Président, semblait partant pour jouer la carte de la patience en créant une culture forte à New York.

Tom Thibodeau, le nouveau coach, préférerait lui gagner le plus vite possible. En se montrant agressif sur le marché. Mais les Knicks n’attirent pas les meilleurs joueurs et les stars disponibles se font rares de toute façon.

Cibles idéales : Russell Westbrook, Matthew Dellavedova, Rajon Rondo, Joe Harris, Justin Holiday, Paul Millsap.