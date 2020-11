C’était l’un des chouchous des fans des Sacramento Kings mais la franchise californienne a décidé de reconstruire sans lui. Harry Giles va donc aller renforcer la raquette des Portland Trail Blazers, avec un contrat d’un an.

C’est ce que vient de révéler Adrian Wojnarowski, d’ESPN :

Free agent Harry Giles has agreed to a one-year deal with the Portland Trail Blazers, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020