De’Aaron Fox touche le jackpot aux Kings, mais jouera sans Harry Giles

Les Sacramento Kings ont-ils trouvé leur franchise player ? En tout cas, c’est tout comme puisqu’ils ont décidé de verrouiller De’Aaron Fox avec une très belle extension de contrat.

Selon Shams Charania de The Athletic, les Kings ont même proposé l’extension maximum à leur meneur. De’Aaron Fox a été prolongé 5 ans pour 163 millions de dollars. D’après l’insider, le contrat comprendrait une clause lui permettant d’obtenir le super max, à 195,6 millions de dollars.

Sacramento Kings young star De'Aaron Fox has agreed to a five-year, $163M maximum extension, with clause to reach the $195.6M super max, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

Deal negotiated by his agent @chrisgaston_ of @FamFirstSports.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020