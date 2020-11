Ça n'a échappé à personne, les Houston Rockets sont en train de faire, par la force des choses, un gigantesque ménage d'automne. Mike D'Antoni n'est plus le head coach, Daryl Morey est parti prendre les rênes des Philadelphie Sixers et les deux stars de l'équipe, James Harden et Russell Westbrook, ont désormais demandé à être tradées. Y a-t-il seulement des motifs sportifs derrière tout ça ?

Selon Ric Bucher de Bleacher Report, des raisons politiques se cachent également derrière le lifting radical subi par les Rockets. De passage dans le podcast Odd Couple, Bucher a expliqué que les fortes donations de Tillman Fertitta, le propriétaire des Rockets, au parti républicain, et son soutien supposé à Donald Trump, avaient contribué au grand chambardement.

"Sur le coup, je me suis dit que le fait que Daryl Morey et Mike D'Antoni étaient partis, mais aussi l'inexpérience de Rafael Stone et Stephen Silas, étaient responsables de la volonté de James Harden et Russell Westbrook de partir. Puis j'ai en fait entendu que le soutien de Fertita et ses donations aux Républicains avaient vraiment joué un rôle dans ce mécontentement. Harden et Westbrook ne sont pas les seuls à vouloir partir. Des joueurs moins importants de l'équipe pensent la même chose. Il y a une révolte parce qu'ils voient Fertitta comme quelqu'un qui soutient le Président sortant".

Tilman Fertita a racheté les Houston Rockets en 2017. On veut bien croire que ses convictions et engagements soient devenus de plus en plus ennuyeux pour les joueurs, mais celles-ci sont connues depuis plusieurs années. La thèse d'une prise de conscience soudaine que le businessman avait des opinions contraires à celles de l'immense majorité des joueurs a du mal à tenir.

L'enchaînement de décisions sportives qui vont dans le sens d'une saison de transition et d'un abandon provisoire des espoirs de titre, en revanche...