Brad Wanamaker, la nouvelle doublure de Stephen Curry aux Warriors

Derrière Stephen Curry, on peut dire que c'était le néant aux Golden State Warriors. A ce poste de meneur, l'entraîneur des Dubs Steve Kerr n'avait quasiment aucune solution sans son leader. Mais désormais, les Californiens vont pouvoir compter sur Brad Wanamaker.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les deux parties ont trouvé un accord pour un contrat d'un an. L'ancien des Boston Celtics va ainsi percevoir un salaire de 2,25 millions de dollars sur cette période.

Free agent G Brad Wanamaker has agreed to a one-year, $2.25M deal to join the Golden State Warriors, his agent Steve McCaskill tells ESPN. Wanamaker played a productive role with Celtics – and now’s expected to see some significant minutes as Steph Curry’s backup.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020