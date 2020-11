Les Nets verrouillent le précieux Joe Harris pour 75 millions

Les Brooklyn Nets gèrent leur intersaison sans prendre en compte (enfin…) les rumeurs autour de l’avenir de James Harden et ils ont bien raison. Pas question d’être inactifs et dans l’attente pendant que les autres concurrents au titre se renforcent. Alors les New-yorkais ont prolongé l’un de leurs joueurs majeurs, Joe Harris.

Free agent guard Joe Harris has agreed to a four-year, $75M deal to return to the Brooklyn Nets, his agent Mark Bartelstein @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

L’arrière de 29 ans reste à Brooklyn pour quatre ans de plus et 75 millions de dollars. Le prix à payer pour un tireur d’élite à trois-points. C’est en tout cas une signature très importante pour les Nets. Avec Kyrie Irving et Kevin Durant pour dicter l’attaque, ils vont avoir besoin de ce shooteur capable d’étirer les lignes sans avoir la balle entre les mains.

Joe Harris est l’un des snipers les plus efficaces de la NBA. Il tournait à 14 points et plus de 42% derrière l’arc la saison dernière. Il sera un joueur intéressant quelle que soit la configuration. Même en cas d’arrivée d’Harden dans les semaines à venir.

Trades, rumeurs, signatures, rosters : Le grand guide de la Free Agency NBA !

Mine de rien, Brooklyn a un effectif bien profond pour l’instant. Avec deux superstars et un paquet de bons joueurs autour. Si KD revient en forme, cette équipe peut vraiment aller loin.