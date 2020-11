John Wall veut quitter les Wizards, mais que s’est-il passé ?

Tout semblait aller pour le mieux entre John Wall et les Washington Wizards. Enfin, aussi bien que possible compte tenu du contexte. Le proprio Ted Leonsis a constamment affiché son soutien au meneur, absent des terrains depuis deux ans, en laissant entendre que les Wizards n'avaient qu'une hâte : pouvoir de nouveau aligner ensemble John Wall et Bradley Beal dans un mois.

Les choses se sont brutalement gâtées.

Selon Shams Charania de The Athletic, Wall vient de demander à être tradé. Le motif est pour le moment encore un peu floues. En soi, on pourrait se dire que ce sont les Wizards qui ont davantage de raisons de vouloir en rester là. Ils viennent de payer deux saisons blanches de John Wall et doivent lui donner encore 132 millions sur les trois prochaines années, sans garantie qu'il retrouve un niveau décent.

Et pourtant, c'est bien le meneur All-Star qui souhaiterait quitter la franchise qui l'a drafté avec le 1st pick en 2010. Serait-ce la rumeur de discussions entre le General Manager Tommy Sheppard (qui a un nom parfait pour jouer dans "Peaky Blinders") et les Houston Rockets pour un trade sec entre John Wall et Russell Westbrook ? Ou le fait qu'il ait senti une perte de confiance au sein du staff après l'affaire des signes de gang il y a quelques semaines ?

Un échange Russell Westbrook-John Wall est dans les tuyaux !

Vouloir partir, c'est bien. Mais encore faut-il trouver une équipe qui acceptera de miser sur lui. Le talent intrinsèque du garçon ne fait aucun doute. Mais après des graves blessures au talon et au tendon d'Achille (la pire pour un basketteur), on voit mal une franchise lâcher les chevaux et faire une offre satisfaisante aux Wizards.

Les fans de Washington avait bon espoir que le début de saison soit un peu excitant avec la reformation du tandem Beal-Wall et les débuts du rookie Deni Avdija. A priori, le scénario sera un peu différent...