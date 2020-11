Un échange Russell Westbrook-John Wall est dans les tuyaux !

Les options semblaient jusque-là limitées aux Charlotte Hornets et aux New York Knicks pour Russell Westbrook. Une troisième équipe vient de s'inviter dans la danse pour tenter de recruter le meneur des Houston Rockets, qui a fait connaître son désir d'être tradé : les Washington Wizards.

Selon Shams Charania de The Athletic, des discussions sont en cours entre les deux franchises, pour un deal centré autour de Westbrook et... John Wall. On a tendance à l'oublier, mais Wall est toujours un membre des Wizards et va faire son retour sur les parquets après deux ans d'absence.

S'il s'agit d'un échange sec, ce qui serait malgré tout surprenant vu l'écart de niveau supposé entre les deux hommes depuis les déboires de John Wall, il s'agira du trade le plus "cher" de l'histoire impliquant deux joueurs.

La NBA trop soft pour John Wall ? « Avant, les gars s’arrachaient la tête »

Russell Westbrook a encore deux années de contrat avec 85.6 millions assurés, plus une player option pour 2022-2023 à 47.1 millions.

John Wall pour sa part, peut toucher jusqu'à 132.9 millions de dollars s'il exerce sa player option au terme de son contrat.

Sportivement, le deal peut avoir du sens pour les Wizards, qui ajouteraient une star fonctionnelle à l'équipe pour épauler Bradley Beal. Pour les Rockets, dont on a bien compris qu'ils avaient activé le mode reconstruction totale, on ne voit pas bien l'intérêt de remplacer un contrat extrêmement lourd par un autre. D'autant qu'il faut encore voir si John Wall est capable de retrouver un niveau décent après autant de temps loin des parquets.

Il faudra surveiller ces deux équipes autour de la Draft...

