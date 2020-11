La NBA trop soft pour John Wall ? « Avant, les gars s’arrachaient la tête »

John Wall n’a pas joué en NBA depuis bientôt deux ans. Mais il promet de revenir encore plus fort la saison prochaine. En attendant, le meneur des Washington Wizards continue de se préparer. Il était l’invité du podcast de Gilbert Arenas, son ex-coéquipier. Ensemble, ils ont abordé de nombreux sujets. Dont l’atmosphère qui règne dans la ligue aujourd’hui.

Comment Gilbert Arenas a confié les Wizards à John Wall de manière classe

« Il y a beaucoup de gars qui sont beaucoup trop amicaux les uns envers les autres de nos jours. Avant, ils essayaient de s’arracher la tête. Alors que maintenant tout le monde est poste. Moi je n’ai pas d’amis [dans cette ligue]. »

Arenas allait dans son sens en expliquant que l’été devrait être dédié à l’entraînement et non une occasion de faire ami-ami avec les autres stars de la ligue. Assez ironique puisque John Wall a récemment été aperçu en train de jouer avec Kyrie Irving et Kevin Durant.

Aucune superstar ne « cherche » à créer des liens pendant l’intersaison. C’est juste qu’à force de se retrouver ou de s’affronter l’été, notamment à Los Angeles, certains deviennent proches. D’autres le sont depuis le lycée, avec ce système AAU qui est sans doute bien plus à l’origine du changement de mentalité.

On notera aussi que Wall parle probablement d’une époque qu’il n’a… jamais connu. Après, on peut quand même apprécier sa démarche. Il ne veut pas d’ami et chaque joueur est son adversaire, tant mieux. S’il ne s’associe pas avec les autres stars et bien c’est tout à son honneur.