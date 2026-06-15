Pour les Spurs, des regrets éternels ?

Après cette victoire des Knicks face aux Spurs, j'entends beaucoup de discours compréhensifs et optimistes sur ces derniers. La première réaction de beaucoup est de dire que les Spurs retourneront en finale NBA et qu'ils gagneront dans les années à venir. C'est possible, beaucoup de signaux indiquent cette direction, mais en NBA, rien n'est sûr et on le dit souvent, il ne faut pas se rater lorsqu'une fenêtre s'ouvre. Souvenons nous d'OKC après 2012 ; ils avaient eux aussi un Alien (KD/Wemby), un meneur/arrière extraordinaire (Westbrook/Castle) et un petit prince (Harden/Harper) promis à un grand avenir et pourtant, ils ne sont plus jamais retournés en finale avec cette équipe.

Frustration et déception

C'est pourquoi malgré la surprise qu'a représentée leur saison, malgré leur très jeune âge, je pense que les Spurs peuvent légitimement nourrir de gros regrets sur cette finale. Et de mon côté, le sentiment qui prédomine, c'est vraiment la frustration et la déception ; non pas d'avoir perdu, mais de ne pas avoir été au niveau qu'ils avaient prouvé qu'ils pouvaient atteindre. Je n'irai évidemment pas jusqu'à faire une James Harden et dire que les Spurs ont été meilleurs que les Knicks mais en réalité, je trouve qu'ils ont plus perdu cette finale que les Knicks ne l'ont gagnée.

Deux stats dingues illustrent cela. Les Spurs ont été devant 72% du temps dans ces finales, et si les matches n'avaient duré que 46 min, les Spurs auraient gagné la série ...4-1 ... Evidemment, un match dure 48 minutes, pas 46. Néanmoins, je ne sais pas si il existe dans l'histoire de la NBA une finale NBA avec des stats comparables à cela.

"Choke" individuel et collectif

Les Knicks ont été absolument extraordinaires tous ces Playoffs dans leur capacité à se nourrir des temps faibles de leurs adversaires. Et c'est là que le bas blesse. Les temps faibles des Spurs dans les 4e quarts ont été incroyablement faibles. Et je ne parviens pas à me l'expliquer car c'est ce même groupe, ces mêmes mecs qui sont parvenus jusqu'ici en montrant justement leur capacité à ne pas subir la pression et à exécuter quand il le fallait, notamment lors de situations difficiles en demi et en finale de conférence. Ils ont déjoué, collectivement et évidemment individuellement pour leurs leaders qui ont "choke" quasiment tous leurs money-time.

J'ajoute que les Spurs n'ont pas simplement manqués leurs money-times (on va dire les 2 dernières minutes du match), ils ont en fait surtout manqué tous leurs pré money-time, ces 7-8 minutes qui précèdent et qui ont rendu possibles le money-time. Car à partir du moment où les Knicks revenaient à hauteur dans les 2 dernières minutes après avoir comblé leur retard, ils arrivaient dans le money-time avec un élan et une confiance inversement proportionnels à ceux des Spurs. Et encore, la seule fois où ce fût l'inverse, au game 2, où les Spurs arrivaient dans le finish avec le momentum, ils ont réussi à le foirer de la manière que l'on sait.

Être moyen aurait suffi

Alors qu'aurait il fallu pour que les Spurs parviennent à prolonger cette série en 7, voire même à gagner ? Aurait-il fallu qu'ils soient extraordinaires dans les 4e quarts ? Et bien non, même pas. En vrai, il aurait simplement fallu qu'ils soient juste médiocres (au lieu de catastrophiques) et ils auraient pris au minimum un, voire deux matches de plus et la série aurait été tout à fait différente. Etre moyen, concrètement, ça aurait été un ou deux ballons perdus en moins, un ou deux shoots en iso réussis de plus, et voilà. Rien d'extraordinaire, on ne parle d'un takeover de Wemby avec des shoots d'Alien ... Juste des choses simples, un peu plus de solidité mentale, un 4e quart à 22 pts au lieu de 18, c'est tout. Ce genre de chose n'aurait surpris personne, habitués que nous étions de voir ces Spurs à ce niveau, et la narrative autour de cette série aurait été très différente. D'ailleurs, pour leur seule victoire, au game 3, le 4e quart des Spurs n'est pas bon, ils shootent à 28% sur la période, mais les Knicks font encore pire (25%) et puis les Spurs assurent le minimum avec un 10/10 aux lancers et Fox qui rentre le seul shoot clutch de toute la série pour les Spurs avec son petit mid-range à 12 secondes de la fin. Ces minimas là ont suffi ce soir là pour emporter le money-time.

Voilà, c'est donc la frustration qui domine. Celle d'avoir perdu à cause de toi-même, parce que tu n'as pas su faire choses que d'ordinaire, tu sais faire. Je crois fort en eux pour les prochaines années évidemment, et j'espère qu'ils parviendront à gagner pour ne pas emporter avec eux les regrets de cette finale.