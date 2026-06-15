Puisqu'on est dans les rumeurs de trade hâtives post-finales et que je ne suis pas du tout convaincu par la piste Dray, en voilà une autre, que j'ai vue circuler, à laquelle je n'avais pas pensé et qui ne me semble pas déconnante du tout. L'idée serait un trade sur la base Fox (+ 1 ou 2 picks si nécessaire) vs Porter.

Bon, ça n'est même pas une rumeur à ce stade, mais certainement un truc inventé par des fans sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ça n'est pas du tout déconnant. Et pourtant, je ne suis pas franchement fan de MPJ. Mais je trouve que son profil fiterait très bien à San Antonio et, en plus, pourrait permettre de se défaire du contrat à venir de Fox qui, s'il ne redevient pas vite le joueur qu'il était, risque de devenir intradable à terme et gêner les potentielles resignatures d'Harper ou Castle.

Pour SA, Porter offre, à mon sens, un gros upgrade dans le rôle de « faux 4 » qu'occupait Champagnie cette année : un joueur avec un vrai volume à trois points, qui peut scorer sans trop porter la balle et qui, en même temps, apporte un peu de taille et de rebond. Et s'il n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de « tauliers », c'est quand même un joueur qui a l'expérience de gagner un titre. Bref, du spacing, de l'expérience et un peu plus de rebond, ça me semble être trois choses qui ont vraiment manqué à San Antonio.

Alors, il manquerait toujours un 4-5 un peu tough pour épauler Kornet (ou le supplanter) quand Wembanyama souffle, mais c'est un profil qui peut s'obtenir à la MLE (Wade, Robert Williams ?), voire même avec une trade exception puisque les Nets sont sous le cap et que, s'ils récupèrent Fox, les Spurs récupèrent moins de salaire avec MPJ. Dans l'absolu, ça offrirait même une flexibilité sur la lineup avec un Porter qui jouerait 3 ou 4 selon le besoin.

Enfin, Fox n'ayant pas un contrat longue durée sur le point de commencer, ça offrirait aussi plus de flexibilité financière sur l'avenir. Le problème, évidemment, serait de le resigner à la fin de l'année. Mais je ne pense pas que MPJ prenne un contrat aussi énorme que celui de Fox, et éventuellement il y a l'option de s'arranger sur un gros salaire à plus court terme (avant le deuxième contrat d'Harper).

Côté Nets, Fox n'est pas forcément un fit, mais bon, pas sûr que le concept de fit ait du sens vu le projet, et puis si on imagine qu'ils le mettent au centre du projet et avec la confiance et les conditions pour qu'il se relance, c'est un joueur d'un autre standing que MPJ à mon avis. Et les Spurs sont plutôt dôtés en draft picks donc ils peuvent éventuellement en lâcher un des Hawks ou le futur swap avec les Kings pour faciliter les choses.

Voire même en envoyer plusieurs et, pourquoi pas, récupérer un des jeunes meneurs des Nets pour compenser le départ de Fox (coucou Nolan), ou de la viande inside avec Sharpe.

Alors, idée foireuse ou bon plan ?