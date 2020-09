John Wall s’est tiré une balle dans le pied avec son signe de gang

On n'a pas spécialement envie d'accabler John Wall. Le meneur des Washington Wizards est absent des terrains depuis presque 2 ans et doit vivre avec le statut de joueur surpayé qui plombe sa franchise. Mais malheureusement, l'ancien All-Star ne fait pas grand chose pour éviter d'être la cible des critiques. Ce week-end, Wall a été filmé dans une soirée à New York City (ça, c'est plutôt cool), avec des petits yeux et en train de chiller (pas bien grave, ce n'est pas comme s'il avait un match à jouer dans un futur proche) avant de poser avec un bandana rouge en main, une liasse de billets, puis de faire le signe de gang des Bloods, l'un des plus violents des Etats-Unis. C'est là que c'est plus problématique, bien entendu.

Le bad buzz a été immédiat et John Wall s'est excusé sur les réseaux sociaux quelques heures après. Sauf qu'il n'a pas précisé de quoi il s'excusait et le message ressemblait plus à une requête des Wizards pour ne pas que le comportement de leur joueur leur fasse une mauvaise pub, qu'à une vraie demande de pardon.

23 ans de prison pour Javaris Crittenton

Ce n'est pas la première fois que Wall fait parler de lui pour des gestes de ce genre. En 2011, puis en 2015 lors d'un match de playoffs, il avait déjà utilisé ce signe et reçu quelques critiques et réprimandes, sans énorme conséquences. Les Bloods, qui sont nés du côté de Los Angeles mais ont étendu leur toile dans d'autres places fortes du pays, ont compté plusieurs membres au sein de franchises de sport aux Etats-Unis, notamment en NFL et NBA. Parmi leurs activités, outre une guerre sanguinaire avec les Crips, on retrouve le trafic de drogue, le meurtre, la prostitution, le vol et l'extorsion. Pas le genre de personnes avec lesquelles on veut normalement avoir à faire pour mener une vie d'athlète rangé.

John Wall throwing up the set. pic.twitter.com/PkvSlddUmR — DatPiff (@DatPiff) September 13, 2020

Chez les Wizards, on continuait de croire en John Wall et son retour il n'y a pas si longtemps. Le propriétaire Ted Leonsis a une admiration sans borne pour la ténacité de Wall face aux blessures et a toujours refusé, jusqu'ici, de chercher absolument à le trader.

"Si j'ai autant hâte de voir John Wall revenir, c'est parce que je sais que physiquement il sera dans un était complètement différent. Il a déjà parlé de la douleur qu'il ressentait à cause de ses excroissances osseuses dans le pied. Il m'a montré l'une d'entre elles un jour, après qu'ils lui ont enlevée du talon. Je vais être très sincère, je n'avais jamais vu un truc comme ça. J'ose à peine imaginer ce qu'il devait ressentir".

Si la saison 2020-2021 ne reprend pas avant début 2021, John Wall a un peu de temps pour se remettre d'équerre et faire oublier cet embarrassante séquence...