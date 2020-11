Robert Covington à Portland, très belle pioche des Blazers !

Tout part en vrille aux Houston Rockets alors c’est le moment pour les autres franchises d’en profiter et de partir à la chasse aux joueurs de devoir de l’équipe texane pendant qu’elle négocie le départ de ses superstars James Harden et Russell Westbrook. Les Portland Trail Blazers ont frappé les premiers en dénichant Robert Covington.

The Rockets are finalizing a trade to send Robert Covington to Portland for Trevor Ariza and 2020 first-round pick and 2021 protected first-round pick, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020