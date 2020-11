Zach LaVine bientôt transféré par les Bulls ?

Les Chicago Bulls songeraient à se séparer de leur meilleur scoreur Zach LaVine, notamment dans le but de faire de la place à LaMelo Ball.

Arturas Karnisovas a pris place aux commandes des Chicago Bulls et le GM lituanien a déjà opéré plusieurs changements au sein de la franchise. En nommant notamment Billy Donovan sur le banc après avoir licencié le très critiqué Jim Boylen. Mais ce n’est pas fini. D’autres bouleversements sont à prévoir, cette fois-ci dans l’effectif. Et peut-être même que les taureaux vont finir par transférer Zach LaVine, leur première option offensive.

L’arrière explosif tournait à plus de 25 points par match l’an dernier. Il a continué sa progression de ce côté du parquet, en devenant notamment une menace de plus en plus consistante derrière l’arc. Mais attention, les statistiques du bonhomme ont des airs de trompe l’œil.

Il est par exemple particulièrement mauvais en défense. 484ème sur 515 d’une métrique utilisée par ESPN pour quantifier l’impact défensif. En gros, Zach LaVine fait du chiffre mais il n’impacte pas vraiment les succès de son équipe. En tout cas pas dans la peau d’une première option.

Les Bulls ont l’intention de récupérer un nouveau playmaker cet hiver. Si possible LaMelo Ball lors de la draft. Histoire de reconstruire autour d’un axe dynamique composé du meneur et du prometteur Lauri Markkanen. Mais histoire de lui faire de la place, ils seraient donc disposé à se séparer de LaVine.

Les équipes en manque de scoring sur les ailes ou à la recherche d’une troisième option pourraient sauter sur l’occasion.

