Mason Plumlee ne jouera plus aux Denver Nuggets. Il aurait trouvé un accord avec les Detroit Pistons.

C’est en effet ce que a indiqué son agent Mark Bartelstein à Adrian Wojnarowski. L’insider d’ESPN a communiqué sur Twitter les détails du contrat. Ce dernier serait de 25 millions de dollars sur trois ans.

Free agent center Mason Plumlee has agreed to a three-year, $25M deal with the Detroit Pistons, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020