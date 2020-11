Les Golden State Warriors ont la guigne depuis les Finales 2019. Entre les départs et les graves blessures, difficile pour la franchise de retrouver sa splendeur et les moyens de remporter un nouveau titre. Mais à défaut d'avoir du pot, les Warriors ont un propriétaire et des actionnaires prêts à tout financièrement pour rester au top.

La nouvelle blessure dramatique de Klay Thompson a évidemment plombé le moral de tout le monde. Mais quelques heures après la confirmation de la gravité du mal dont souffre l'arrière All-Star, Golden State est reparti en chasse... avec de gros billets à l'appui. S'ils ont utilisé la trade exception datant du départ d'Andre Iguodala pour faire venir Kelly Oubre en provenance d'Oklahoma City (arrivé dans le trade de CP3), l'opération va purement et simplement leur coûter un bras.

Les Warriors allaient déjà payer 66 millions de dollars de luxury tax cette année. Le contrat de Kelly Oubre, qui va toucher 14,4 millions de dollars en 2021, va saler l'addition de... 68 millions de taxes supplémentaires, pour porter le total à 134 millions. En gros, une saison de Kelly Oubre à lui seul va coûter 82,4 millions de dollars aux Warriors !

"On ne va pas tanker !"

Après la blessure de Thompson, Joe Lacob (dont la fortune est estimée à 1,2 millard de dollars) a immédiatement réuni ses collaborateurs pour leur demander de trouver une solution pour que l'équipe reste compétitive, quoi qu'il en coûte.

"Je leur ai dit : on ne va pas tanker. Si quelqu'un ici pense ça, qu'il arrête tout de suite. Vous pouvez oublier. Donnez moi des options pour que l'on rende cette équipe aussi forte que possible malgré ce qui vient d'arriver", a raconté Lacob à Tim Kawakami de The Athletic.

Kelly Oubre à Golden State, les Warriors ne se laissent pas abattre

Joe Lacob et les actionnaires avaient déjà investi 30 millions ces derniers mois pour mettre en place un protocole sanitaire permettant aux fans de revenir dans la salle. La ville de San Francisco a pour le moment invalidé le retour du public à l'Oracle Arena et les Warriors ne pourront donc pas compter sur cette manne financière supplémentaire.

Qu'importe, la direction vient encore de prouver qu'elle souhaite revenir au sommet. Une implication qui a bluffé Ryan McDonough, l'ancien General Manager des Phoenix Suns.

"Ce que vient de faire Joe Lacob est incroyable. C'est une preuve incroyable de la part des actionnaires, surtout après le rejet du retour des fans. Une fois, le propriétaire d'une équipe dans laquelle je travaillais m'a demandé pourquoi ma facture de téléphone était aussi élevée (elle était à moins de 200 dollars). Là, Golden State vient de dépenser 82 millions de dollars pour une saison de Kelly Oubre !", a tweeté McDonough.

Kelly Oubre sous pression

Kelly Oubre est un très bon joueur, possiblement All-Star à l'avenir, mais le voilà avec une drôle de pression sur les épaules. L'ancien joueur des Wizards et des Suns va devoir prouver que l'investissement en valait la peine, alors que son salaire se situe pourtant dans une tranche tout à fait raisonnable.

Drafté en 2015 (15e), à 25 ans, Kelly Oubre sort de la meilleure saison statistique de sa carrière. Il tournait avec les Phoenix Suns à 18,7 points, 6,4 rebonds et 1,3 steal de moyenne. Plus attiré par le cercle et moins adroit longue distance que ses nouveaux coéquipiers Curry et Wiggins, ils devraient, tout au moins sur le papier, être parfaitement complémentaires.

Quoi qu'il en soit, avec Stephen Curry, Andrew Wiggins, Draymond Green, Kelly Oubre et le rookie James Wiseman, les Golden State Warriors, même s'ils doivent totalement se réinventer, devraient pouvoir proposer un niveau de jeu plus que satisfaisant. De quoi sauver la saison et participer aux playoffs ? Possible. De quoi aller plus loin et espérer tutoyer les sommets ? Moins certain...

