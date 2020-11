Pendant leur superbe run de cinq ans avec trois titres à la clé, les Golden State Warriors s'étaient vantés, via leur boss Joe Lacob, d'avoir toujours "des années-lumière d'avance" sur la concurrence en termes de réflexion. S'ils ont vécu une fin de règne douloureuse, les Californiens ont toujours cet impératif d'être à la pointe en NBA. Au niveau de la crise sanitaire et de sa sortie, les voilà encore en pole position.

Selon ESPN, le front office de Golden State a passé trois mois à travailler d'arrache-pied pour être la première franchise NBA à accueillir près de la moitié de son public au démarrage de la saison 2020-2021. Les Warriors ont oeuvré en toute discrétion, avec une opération secrète nommée "Operation Dub Nation" pour mettre sur pied un plan précurseur pour faire revenir les fans à la salle sans risque majeur.

Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, va ainsi dépenser près de 30 millions de dollars pour que chaque fan, chaque employé et chaque joueur de Golden State puisse être testé pour le Covid-19 avant chaque match au Chase Center. Des tests avec résultats ultra-rapides et fiables seront ainsi mis en place à l'entrée de la salle, pour s'assurer qu'aucune personne contaminée ne pénètre l'enceinte.

Il ne s'agit pas des tests anti-géniques dont la fiabilité varie, mais de tests PCR sur lesquels trois entreprises de la Silicon Valley ont travaillé pour proposer des résultats à la rapidité et à l'exactitude sans précédent.

"On ne peut pas faire vivre la NBA s'il n'y a pas de fans. On peut le faire pour un an, à la limite. Mais imaginez que la situation n'ait pas changé dans un an. Les dégâts financiers seraient trop importants pour beaucoup de gens", a expliqué Lacob sur ESPN.