Paul George met fin à une saison cataclysmique

Paul George a essayé beaucoup de choses pour retrouver son niveau malgré les blessures et les douleurs. Jouer en serrant les dents. Jouer sous anti-douleurs. Arrêter son podcast. Rien n’y a fait. C’est désormais officiel : l’ailier des Phildelphia Sixers met fin à sa saison.

Après avoir cherché la meilleure option pour traiter ses blessures au genou et à l’aine, Paul George a finalement reçu deux infiltrations. Et le staff des Sixers a déclaré qu’il ne pourrait pas jouer pendant six semaines.

Il n’y avait de toute façon plus aucun intérêt de le faire jouer depuis l’annonce de la fin de saison de Joel Embiid. Philadelphia était d’ores et déjà à cinq matches de la qualification en playoffs.

C’est une saison cataclysmique que Paul George et les Sixers ont vécu. Avec sa signature pour 212 millions de dollars sur quatre ans, et la perspective d’un trio très costaud Embiid-George-Maxey, la franchise espérait une grosse saison.

Embiid arrivé hors de forme, puis blessé, et Paul George gêné par les blessures, les Sixers n’ont jamais été dans le coup cette année. Le Camerounais a joué 19 matches, alors que Paul George n’a pas atteint les 60 matches pour la cinquième fois en six ans. Il s’est arrêté à 41 matches ce coup-ci, avec une ligne de stats bien faiblarde pour son contrat (16,2 pts, 5,3 rbds, 4,3 pds).