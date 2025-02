Paul George a décidé de tout mettre en œuvre pour retrouver son impact aux Philadelphia Sixers. Gêné sur le plan physique, l'ailier a représenté une immense déception depuis le début de la saison 2024-2025. Et dans le marasme des 76ers, il n'a pas été capable de surnager avec l'actuelle 12ème place de son équipe à l'Est.

Pointé du doigt, l'ex-joueur des Los Angeles Clippers a pris une décision drastique : stopper ses podcasts. Afin de se concentrer uniquement sur l'aspect sportif, le vétéran de 34 ans a choisi de mettre ses activités "en pause" sur le plan médiatique.

"C'est surtout pour me concentrer sur mon travail. Je n'ai pas été en très bonne santé. Donc je dois faire des efforts pour retrouver un corps en forme. Je veux continuer de me concentrer sur l'équipe et essayer de changer les choses.

Toute mon attention est portée sur le fait d'unir cette équipe. Mais nous devons nous donner une chance. Il faut prendre les matches les uns après les autres. Il faut tout donner pour voir ce que nous pouvons faire sur la fin de la saison", a expliqué Paul George face à la presse.

Hasard ou non : PG a signé l'une de ses meilleures performances dans la foulée. 25 points, 8 rebonds et 7 passes décisives malgré la défaite face aux New York Knicks (105-110). Et je trouve qu'il s'agit d'un bon message envoyé. Pour les 76ers, pour ses coéquipiers et pour lui-même par rapport à la fin de sa carrière.

Par contre, j'ai tout de même une réserve : pourquoi avoir autant attendu ? La saison des 76ers est épouvantable depuis un BON MOMENT. Et il semble un peu tard pour se réveiller et donner une priorité absolue à Philadelphie.

Vaut mieux tard que jamais, mais si Joel Embiid se fait réellement opérer, Paul George va pouvoir vite reprendre ses podcasts.