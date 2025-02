Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Pistons : 97-117

Raptors @ Pacers : 91-111

Sixers @ Knicks : 105-110

Blazers @ Wizards : 129-121

Thunder @ Nets : 129-121

Hawks @ Heat : 109-131

Clippers @ Bulls : 122-117

Kings @ Jazz : 118-101

Spurs @ Rockets : 106-118

Déjà le dunk de l'année pour Shaedon Sharpe ????

- Il est vraiment en train de se passer quelque chose chez les Pistons. Detroit n'avait plus battu Boston depuis 12 matches et l'a emporté cette nuit pour porter sa série de victoires à 8 de suite. Cade Cunningham (21 pts, 11 asts) et Malik Beasley (26 pts) ont encore été déterminants, pou répondre à Jayson Tatum (27 pts). Les Celtics étaient eux sur 6 victoires de suite et ont été dépassés dans le 4e quart-temps par l'efficacité et la solidité des Pistons, totalement dans la course à la 4e place, ce qui semblait impensable en début de saison.

- Les Sixers ont failli créer la surprise au Madison Square Garden. Menés de 15 points dans le 3e quart-temps, les joueurs de Nick Nurse, qui ont joué sans Joel Embiid, ont eu un coup de chaud qui leur a permis de virer en tête dans le 4e QT avec de bons Tyrese Maxey (30 pts, mais 0/10 à 3 pts), Paul George (25 pts) et Kelly Oubre (27 pts). New York, privé de KAT, s'est fait violence dans le money time pour reprendre le contrôle. Jalen Brunson (34 pts) a marqué 9 points de suite et Philadelphie s'est incliné pour la... 9e fois de suite.

- Indiana carbure bien en ce moment et ont signé une 4e victoire en 5 matches cette nuit. On a vraiment retrouvé Tyrese Haliburton après son entame de saison poussive. Le meneur All-Star a mené la danse face à Toronto avec 33 points et 11 passes à 12/15 (dont un 7/9 à 3 pts). Les Raptors étaient privés de Scottie Barnes, touché à la hanche.

- C'était la nuit de Shaedon Sharpe ! Le Canadien a battu son record de points en NBA (36 pts) lors de la victoire de Portland à Washington, tout en s'offrant possiblement le plus beau dunk de la saison sur la truffe de Justin Champagnie.

SHAEDON SHARPE MY GOODNESS 🤯😱 pic.twitter.com/xNk9YbTBfX — NBA (@NBA) February 27, 2025

Bilal Coulibaly a inscrit 16 points pour les Wizards.

- Killian Hayes s'est montré à son avantage avec Brooklyn malgré la défaite des Nets face à OKC. Le meneur français, à nouveau titulaire, a compilé 19 points et 7 passes, avec un 5/10 à 3 points qui va faire du bien à sa confiance. Brooklyn a posé des problèmes au Thunder et menait de 15 points à la pause. Le leader de l'Ouest a resserré un peu la vis par la suite pour prendre les devants, mais OKC n'avait jamais pris 76 points en première mi-temps cette saison. Shai Gilgeous-Alexander (27 pts), Chet Holmgren (22 pts, 17 rbds), Aaron Wiggins (24 pts) et Jalen Williams (22 pts) se sont assurés qu'il n'y aurait pas de déconvenue ce coup-ci, deux jours après la surprenante défaite face à Minnesota.

Killian Hayes in his third start as a Net 19 Points

7-13 FG

5-10 3P (T-Career high)

7 assists Jordi told him to take more threes, and he did! pic.twitter.com/TgbsJV7VPL — Nets Film Room (@NetsFilm) February 27, 2025

- Atlanta a tenu une mi-temps contre Miami, avant de lâcher prise et de plier sous une pluie de paniers à 3 points. Tyler Herro (24 pts, 10 asts), Duncan Robinson (24 pts) et Davion Mitchell (20 pts) ont été les principaux artilleurs floridiens. Miami a marqué 23 paniers primés, soit un de moins que le record de la franchise. Zaccharie Risacher a joué 26 minutes pour 11 points, 3 passes et 3 rebonds.

- Sans Norman Powell, mais avec Kawhi Leonard, les Clippers sont allés gagner à Chicago pour tenter de repartir sur une bonne série après des derniers matches compliqués. James Harden s'est occupé de tout et inscrit 30 points avec 7 paniers à 3 points. Nicolas Batum est sorti du banc et a réalisé deux contres, deux rebonds et une passe, à défaut d'avoir marqué.

- Les Kings ont maintenant trois victoires d'avance sur la 11e place et sont bien partis pour disputer le play-in tournament. Sacramento a dominé Utah, avec un bon match de Keegan Murray (26 pts) notamment. En face, Walker Kessler (25 pts, 14 rbds, 5 asts) a pourtant réussi un match assez exceptionnel et est devenu le seul joueur, avec Nikola Jokic, a rendre une copie avec au moins 25 points, 10 rebonds, 5 passes et aucune perte de balle, tout en shootant à 100% !

- Amen Thompson a retrouvé ses esprits après son expulsion face à Milwaukee. Le joueur des Rockets a participé à la victoire sereine de son équipe contre San Antonio, avec 25 points et 7 rebonds, pour une troisième victoire en quatre matches depuis le break du All-Star Game. Du côté des Spurs, la logique dégringolade au classement se poursuit. Les arrières de San Antonio continuent d'être en difficulté et Vassell, Paul, Fox et Castle ont shooté à 17/48 cette nuit, même si Castle a fait bonne impression avec 22 points, 7 rebonds et 5 asts.