COVID-19 : le titre des Lakers responsable du nouveau pic à LA ?

La crise sanitaire frappe le monde entier et le sport permet, parfois, d’oublier. La reprise de la NBA a fait un bien fou à de nombreux passionnés de basket en ces temps difficiles. Une fin de saison bouclée avec le titre des Los Angeles Lakers. Mais justement, la fête liée à ce sacre si spécial pour la franchise californienne a peut-être eu une incidence sur la situation actuelle dans la cité des anges et ses alentours. Les autorités dénombraient un peu moins de 1000 nouveaux cas de COVID-19 quotidiens début octobre et ce chiffre dépassait désormais les 1200 la semaine dernière.

Los Angeles en liesse malgré le Covid, les fans chantent « Kobe » dans les rues

« C’est impossible de déterminer exactement ce qui a contribué à cette hausse », note les officiels. « Mais il est fortement probable que les rassemblements qui ont lieu pour regarder les matches des Lakers ou pour célébrer le titre il y a deux ou trois semaines ont eu un rôle. Les gens ne portaient pas toujours un masque et ils étaient en contacts rapprochés. »

Le comté de Los Angeles n’est pas au bout de sa peine puisque les Dodgers (MLB) sont eux aussi en bonne position pour décrocher le titre. Néanmoins, célébration ou non, les cas de COVID-19 augmentent partout aux Etats-Unis et aux quatre coins du monde…