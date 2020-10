Los Angeles en liesse malgré le Covid, les fans chantent « Kobe » dans les rues

Scènes de liesse incroyables dans les rues de Los Angeles après la victoire des Lakers. Kobe Bryant a été chanté par les fans, LeBron James a été applaudi, les Lakers 2020 ont été célébrés bien que très loin de leur Californie. Bref, tous avaient le sourire. La fête a duré de longues heures. Et elle dure encore...

Did it for the MAMBA🐍 — downtown LA is going off! pic.twitter.com/Dj3YNWuT8V

Fans have gotten on top of construction platforms, one of them waving a Kobe Bryant “MVP” flag. pic.twitter.com/ifoyCZbDBb

Pourtant, Los Angeles est toujours fortement touchée par le Covid-19 et les mesures n'ont pas changé. Les rassemblements de masse sont toujours interdits. Le maire de LA a alors du rappeler à plusieurs reprises que les mesures étaient toujours en vigueur et qu'il fallait donc faire preuve de mesure. Pas sur qu'il est bien été entendu...

As we cheer our @Lakers’ 17th championship, please remember it's still not safe to gather in groups. Let’s honor our city's triumph by protecting others and making sure we don't spread the virus.

Please celebrate safely at home. Do not gather at Staples Center. Thank you!

— MayorOfLA (@MayorOfLA) October 12, 2020