La victoire d’un collectif contre une individualité

J'ai regardé la quasi totalité des matchs de cette série et je trouve sincèrement qu'ici il s'agit de la victoire du collectif. Certes Wembanyama est le "visage" de cette équipe, mais mis à part au match 1 ou il prend l'overtime à son compte, je l'ai trouvé en dessous de ses standards habituels et de ce à quoi on s'attend. 7 rebonds dans ce match... 3 dans la première mi-temps et 4 dans le 3e quart-temps, quand je le trouve enfin agressif... pour finaliser faire 0 rebonds dans le 4e quart temps alors que des Castle, Vassel ou Harper se montrent à ce moment là beaucoup plus agressifs que lui. Je suis personnellement actuellement plus hypé par des joueurs "surprises" comme Vassel ou Champagnie et Harper et j'ai trouvé Castle vraiment excellent sur la majeur partie de la série. Peut être qu'on parle tellement de Wembanyama que j'ai des attentes trop élevées le concernant, mais je ne l'ai trouvé extra-ordinaire que par certains moments. Tandis que de l'autre coté, après s'être complètement troué dans le game 6, Shai a pris le match à son compte tout en étant trop seul. D'où ma réflexion d'une victoire au collectif contre l'individuel. Par moment cela m'a fait penser à des opposition Warriors / Cavs quand Lebron se retrouvait un peu seul lui aussi, contre un death line-up intouchable collectivement. Je me réjouis de cette finale dans tous les cas puisque les spurs me plaisent bien plus que okc :)