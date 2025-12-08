Ma réaction aux trades proposés par ESPN pour Giannis Antetokounmpo

ESPN a imaginé cinq transferts différents pour Giannis Antetokounmpo. J’ai d’autres propositions que je mettrai prochainement dans un article mais, en attendant, je me penche brièvement sur ceux du média américain en partageant mon ressenti.

Proposition 1 :

Atlanta reçoit : Giannis Antetokounmpo, Cole Anthony

Milwaukee reçoit : Zaccharie Risacher, Trae Young, pick 2026 (meilleur des Pelicans ou Bucks), pick 2027 (protégé top-4, pire des Pelicans ou Bucks), pick 2029 (protégé top-4), pick 2031 (protégé top-4 et non protégé en 2032 si non convoyé).

Ça a du sens d’imaginer des trades avec Atlanta puisque les Hawks contrôlent le tour de draft 2026 des Bucks (qui peut potentiellement être celui des Pelicans). C’est donc un choix a priori haut placé que récupérerait Milwaukee pour reconstruire de suite en cours de saison et miser donc sur Risacher, ce pick mais aussi ceux à venir pour repartir de zéro. Néanmoins, je trouve que ça a du sens surtout si les Hawks lâchent Jalen Johnson, originaire du Wisconsin, plutôt que Young, qui est potentiellement en fin de contrat.

Sauf si Trae est envoyé dans une troisième équipe pour d’autres assets en plus… Atlanta préférerait probablement garder Johnson à ce stade mais est-ce que Young n’est pas un meilleur « fit » autour de Giannis ?

Proposition 2 :

Houston reçoit : Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo

Milwaukee reçoit : Alperen Sengun, Fred VanVleet, pick 2027 non protégé des Suns

Les Bucks auront du mal à obtenir un bien meilleur joueur que Sengun en l’échange d’Antetokounmpo. Le Turc est probablement dans le top-15 NBA aujourd’hui. Ou à minima top-20. Ça permettrait à la franchise de ne pas tanker et de se bâtir autour du pivot entouré de Ryan Rollins, Kevin Porter Jr, etc. Le choix de draft des Suns est potentiellement intéressant, surtout si Phoenix stagne. Mais dans l’ensemble, l’offre reste un peu légère.

Les Rockets oseraient-ils même faire ce trade en considérant les pépins de santé récent de Giannis Antetokounmpo, qui a même déjà été absent lors de campagnes de playoffs , Sur le papier, l’équipe pourrait rivaliser avec le Thunder en théorie mais la fenêtre resterait super courte avec le Grec et KD.

Proposition 3 :

New York reçoit : Giannis Antetokounmpo, Jericho Sims

Milwaukee reçoit : Karl-Anthony Towns, Pacome Dadiet, Tyler Kolek, pick 2026 des Wizards (protégé top-8 donc deux seconds tours à la place), swap en 2028, 2030 et 2032.

C’est un peu comme les Rockets mais avec un joueur moins fort et plus âgé que Sengun pour Milwaukee. Les tours de draft n’ont pas ou peu d’intérêt. Bref, il n’y aucune chance que les dirigeants fassent ce deal. Franchement, même si Giannis ne demande que NY, la franchise aurait intérêt à ne pas l’écouter et à lui proposer une autre situation.

Proposition 4 :

San Antonio reçoit : Giannis Antetokounmpo

Milwaukee reçoit : Stephon Castle, Harrison Barnes, Kelly Olynyk, Jordan McLaughlin, pick 2027 des Hawks, pick 2029, pick 2032

Est-ce que Castle est suffisamment fort pour être le cœur d’un projet ? J’aime le joueur mais je n’y crois pas. Je trouve ça aussi un peu dommage de briser l’association des deux derniers ROY (Castle et Wembanyama) et de sacrifier un vétéran solide comme Barnes. Mais évidemment que tout se fait pour un double-MVP. En fait, je pense que c’est surtout Milwaukee qui perd trop dans ce deal. Les tours de draft, même lointains, n’ont pas énormément de valeur puisque ce sont ceux d’une équipe qui possède Victor Wembanyama. Donc tout centrer sur Castle et des contrats expirants… c’est très léger.

Proposition 5 :

Golden State reçoit : Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo

Milwaukee reçoit : Jonathan Kuminga, Buddy Hield, Draymond Green, picks 2026, 2028, 2030, 2032

Draymond Green serait envoyé ailleurs pour d’autres assets. Kuminga n’a plus l’air d’être LE joueur à même de devenir All-Star mais Milwaukee pourrait le tester. Le seul problème, c’est comme pour San Antonio : comment les Bucks reconstruisent sans leurs propres picks ? Les tours de draft des Warriors post-Stephen Curry (2030, 2032) sont alléchants mais ça fait de nombreuses années à tenir le coup sans vrai projet d’ici là.