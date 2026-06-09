Le jeu du 82-0, c’est quoi votre meilleur score ?

Vous avez forcément vu passer le jeu 82-0 ces derniers jours : le principe est simple, on compose un cinq majeur avec des joueurs NBA de différentes époques, puis le jeu simule le bilan de cette équipe sur une saison complète. L’objectif, évidemment, c’est de trouver le line-up parfait capable de terminer à… 82-0.

Autant dire que ça rend fou très vite, entre les choix évidents, les associations impossibles, les débats sur la défense, le spacing, les egos et les joueurs qu’on pensait cheatés mais qui finissent à 64-18.

On veut voir vos meilleures créations : balancez-nous vos lineups, vos bilans, vos plus grosses réussites et vos pires déceptions. Et surtout, dites-nous quelle équipe vous pensez vraiment capable de rouler sur tout le monde.

Pour découvrir le jeu : https://www.82-0.com

Exemple de mon meilleur line-up de la journée