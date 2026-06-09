Le jeu du 82-0, c’est quoi votre meilleur score ?

Vous avez forcément vu passer le jeu 82-0 ces derniers jours : le principe est simple, on compose un cinq majeur avec des joueurs NBA de différentes époques, puis le jeu simule le bilan de cette équipe sur une saison complète. L’objectif, évidemment, c’est de trouver le line-up parfait capable de terminer à… 82-0.

Autant dire que ça rend fou très vite, entre les choix évidents, les associations impossibles, les débats sur la défense, le spacing, les egos et les joueurs qu’on pensait cheatés mais qui finissent à 64-18.

On veut voir vos meilleures créations : balancez-nous vos lineups, vos bilans, vos plus grosses réussites et vos pires déceptions. Et surtout, dites-nous quelle équipe vous pensez vraiment capable de rouler sur tout le monde.

Pour découvrir le jeu : https://www.82-0.com

Exemple de mon meilleur line-up de la journée

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Mic Wiss
82-0 avec Stoudamire 90', Harden de Houston 10', Marques Jonhson, Ewing de 80’ et Wilt Chamberlin de GSW des années 60.
Je crois que lui tout seul il te donne beaucoup de Wins.
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Michael Scott
En tout cas merci Shai pour ce magnifiqueoutil de procrastination ;)
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Shaï Mamou
J'ai flingué un repas de famille dimanche à cause de ça !
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Shaï Mamou
Je viens de faire 75 avec ça : SGA - Jordan - Tatum - KD - Shaq. Je démissionne.
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Thomas Rolland
82-0 !!! =)
Avec Luka Dončić - Victor Oladipo - Rudy Gay - Elvin Hayes - Wilt Chamberlain
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Michael Scott
Je me demande comment il calcule, avec Luka- Iverson-Tatum-Durant et Moses Malone tous prime je ne fais "que" 73-9".

Peut être que la complémentarité compte?
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Shaï Mamou
L'algo est un peu mystérieux même si y'a quelques nerds qui l'ont cracké je crois, mais ça enlève le charme du truc.
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Shaï Mamou
Je suis dessus depuis 3 jours et j'ai toujours pas fait mieux que 78, je ne suis pas fait pour être GM !
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Michael Scott
75-7 avec Jamal Murray-Gail Goodrich-Lebron James-George McGinnis-Kareem Abdul Jabbar

Pas de bol, j'ai tiré les Nuggets de Jokic juste après avori choisir Jabbar :p
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Julien Deschuyteneer
Ahahaha typiquement le truc qui rend dingue. Une fois j'ai mis Embiid et ça m'a proposé Wilt juste après...
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Julien Deschuyteneer
J'ai échoué à 81-1 avec Oscar Robertson, Luka Doncic, Giannis, Karl Malone et Shaq
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