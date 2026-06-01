Aces vs Valkyries et pourquoi A’ja Wilson est la GOAT

Ce dimanche après-midi (oui, 15h30 en Martinique, pour l'Hexagone, ça aurait fait un sympathique soir de match), alléchante affiche Aces@Valkyries, pour voir Janelle Salaün dégainer à tout va, Gabby Williams tout bien faire sur le terrain, face à une équipe des Aces qui commence sa saison ni mollement, ni le pied sur l'accélérateur.

Sur la première mi-temps, le match est plutôt équilibré, avec toutefois une action très forte de Wilson, qui entourée de 3 Valkyries, parvient à marquer sous le panier. Et en seconde mi-temps, elle va refaire encore mieux, puisque même en se mettant à 4, elle prend un tir sous le panneau, le rate, prend son propre rebond offensif, et marque.

Elle contre encore de manière monumentale sur ce match, avec un impact et des stats classiques pour elle, c'est-à-dire grandiose.

Résultat, Golden State prend l'eau dans le troisième quart-temps, et l'écart tourne autour des 20 points, au point de pressentir un gros garbage time. Mais tant mieux pour le spectacle, les Valkyries ont sonné la révolte et se sont offert un money-time, en revenant à -9, puis -8. Mais avec trop peu de temps à jouer, et Talbot qui n'a pas raté ses lancer-francs, les Aces s'imposent (91-81), et ont dorénavant le même bilan que leurs adversaires du soir (5-3).

Côté frenchies, les deux Valkyries ont fait tourné leur boutique, en terminant meilleures marqueuses de leur équipe avec 20 points pour Williams (avec un propre 4/6 à 3 points), et 16 pour Salaün. Gabby étant la seule membre du 5 majeur de Golden State a avoir terminé avec un +/- positif (+2).

Ah oui, et A'ja Wilson est la GOAT :)