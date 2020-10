Les Lakers sacrés champions NBA, LeBron James élu MVP des finales !

Les Los Angeles Lakers ont dominé le Miami Heat (106-93) pour conclure la série et décrocher leur dix-septième titre de champions NBA.

Los Angeles Lakers - Miami Heat : 106-93

Ils l'ont fait. Les Los Angeles Lakers sont sur le toit du monde. Pour la dix-septième fois de leur Histoire, autant que leurs mythiques rivaux les Boston Celtics. Une dix-septième bannière que les Californiens sont allés chercher en venant enfin à bout du Miami Heat à l'issue d'une rencontre complètement déséquilibrée.

Sans doute éreintés par les efforts de vendredi soir, Jimmy Butler et ses coéquipiers ont explosé cette nuit. Terrassés par leurs adversaires, étouffés par une défense d'élite. Et il n'y a eu aucun suspense. Les Lakers menaient de 28 points à la pause. Puis de plus de 30 pions au cours du troisième quart temps. Les Floridiens ont réduit l'écart à la fin, mais ils n'y étaient pas.

LeBron James finit ses dixièmes finales avec un triple-double. 28 points, 14 rebonds et 10 passes. La consécration pour le King, qui avait promis de ramener les Lakers au sommet. Mission accomplie. Il a logiquement été nommé MVP des finales.

Même à + 30 dans le 3e quart-temps, LeBron n'avait clairement pas l'intention de relâcher son étreinte.

Le King avait visiblement en tête l'idée qu'on ne le respectait pas assez, lui et sa franchise.

"I want my damn respect too." –LeBron James 👑 pic.twitter.com/yswlex0U8M — ESPN (@espn) October 12, 2020

- Forcément, on aurait aimé voir un autre visage du Heat dans ce dernier match. Et un autre visage de Jimmy Butler, aussi. Malheureusement, la fatigue très visible de la star de Miami après son dernier tour de force deux jours plus tôt n'était pas feinte. La jauge était vite pour celui qui restera la grande révélation - en tant que franchise player - de ces playoffs. Butler a bouclé le match avec 12 points, 8 passes et 7 rebonds en 45 minutes, sans pouvoir inverser le cours des choses.

- Goran Dragic a fait un retour surprise dans ce game 6, malgré sa blessure au pied. Après avoir manqué les 4 matches précédents, le Slovène est entré en jeu à la fin du 1er quart-temps. La présence du deuxième meilleur marqueur du Heat sur ces playoffs n'a pas suffi. En 19 minutes, Dragic a compilé 5 points, 5 rebonds et 2 passes.

- Dans la vie, il y a deux choses inévitables. La mort et JR Smith torse nu avec une bouteille après le gain d'un titre NBA.

JR Smith the legend 🏆 🏆 pic.twitter.com/MEVBszm6tZ — SLAM (@SLAMonline) October 12, 2020

Dwight Howard a finalement gagné un titre à Orlando et en marquant un panier à 3 points dans le game 6. Imaginez si on faisait un petit saut dans le temps, de 6 ou 7 ans, pour prononcer cette phrase à "D12" ou à n'importe quel fan...

Dernier panier de la saison 2020:

Un 3 Points de Dwight Howard 😂🤯👀pic.twitter.com/iCR9odPbLM — Le Cinq Majeur (@lecinqmajeur) October 12, 2020

- Imaginez qu'on fasse un autre bond en arrière dans le temps pour avertir les fans des Boston Celtics que Rajon Rondo remporterait le titre 2020 avec le maillot des Lakers et LeBron James comme coéquipier... Rondo a été précieux dans la quête de cette bague et a encore inscrit 19 points en sortie de banc dans le game 6, au moment de devenir le premier joueur de l'histoire à remporter un titre à la fois avec les Celtics et les Lakers (depuis qu'ils sont basés à Los Angeles).