Depuis la reprise de la saison, l'ombre de Kobe Bryant plane sur tous les matches des Los Angeles Lakers. Les Purple and Gold étaient aussi en mission pour honorer la mémoire du Black Mamba, tragiquement disparu en janvier dernier, et ils y sont parvenus dimanche contre le Miami Heat.

On n'a pas encore entendu LeBron James au sujet de celui dont il était devenu de plus en plus proche avec le temps. En revanche, Anthony Davis, que Kobe avait pris sous son aile lors des Jeux Olympiques 2012 à Londres, a pris le micro après la rencontre pour évoquer l'importance d'avoir gagné dans cette année 2020 marquée par ce drame.

Je sais que Kobe nous regarde et est fier de nous. Je sais que Vanessa est fière de nous et que la franchise l'est aussi. Il était un grand frère pour nous tous. On l'a fait pour lui".

"Depuis que c'est arrivé, tout ce que l'on voulait faire c'était de gagner pour lui et on ne l'a pas laissé tomber. C'aurait été super de le faire avec les maillots du dernier match, mais tout ça nous a fait revenir plus agressifs et plus puissants des deux côtés du terrain parce qu'on voulait boucler ça ce soir.

