Si un hérétique en doutait, personne ne pourra désormais plus dire que Jimmy Butler n’a pas tout donné dans ce Game 5.

Quelques minutes après avoir démontré à quel point il est l’un des meilleurs athlètes au monde, Jimmy Butler avait l’air d’avoir 60 piges.

Qui pourrait l’en blâmer ? La star du Miami Heat a tout donné pendant 47 minutes pour permettre aux siens d’arracher le Game 5. Le tout grâce à un triple double dantesque (35 pts, 12 rbds et 11 pds) agrémenté de 5 interceptions. Car bien sûr, Jimmy Butler n’est pas du genre à s’économiser en défense.

Bref, sans surprise, il était épuisé après le match. Mais mine de rien, les images sont impressionnantes. On voit souvent les gars essoufflés dans les interviews sur le terrain dans les secondes qui suivent le buzzer. Mais rarement l’usure physiques et les traces laissées par la bataille. Là, après la conf d’après-match (toujours aussi étrange à voir dans cette période de pandémie), Jimmy Butler avait du mal à se lever et même à marcher au moment de partir.

Jimmy Butler gave his team EVERYTHING tonight Respectpic.twitter.com/UgT5SvwISU — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 10, 2020

Et dire qu’il va remettre ça dans 48 heures…

LeBron vs Jimmy, c’était vraiment le choc des titans

Ce n’est qu’une petite vidéo, mais elle est totalement révélatrice de l’état dans lequel finissent ces champions après avoir tout donné. Et quelque part, elle file presque autant de frissons que toutes les actions d’éclat qu’il a réalisées la nuit dernière.